﻿مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو لعملية انتقال سياسي كامل في اليمن

لندن ـ «القدس العربي»: اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس الخميس، قراراً أكد فيه «الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة».

وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342، عن «الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين».

كما أعرب القرار عن «القلق الشديد من وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضا من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلا».

ويقضي القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير/شباط 2018.، ما يعني استمرار العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بالإضافة إلى نجل صالح أحمد وشقيق جماعة الحوثي وعبد الله الحاكم القائد الميداني لميليشيا الحوثي.