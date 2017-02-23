﻿جبريل يهدد من طهران بدخول الأردن لتحرير فلسطين «إن وافق عاهل الأردن أو رفض»

لندن ـ «القدس العربي»: هدد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، القريب من النظام في سوريا، بدخول الأردن بهدف تحرير فلسطين. وقال «إن ذلك سيتم سواء وافق الملك الأردني أو رفض»، مضيفاً أن «هناك انحرافاً اليوم عند بعض الفلسطينيين أيضاً في فهم طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني».

وأضاف في حديث أجرته معه قناة «الميادين» أن الشعب الفلسطيني غير قادر على تحرير فلسطين منفرداً، وأنه «ليس بالمال والسلاح فقط تتحرّر فلسطين بل باشتراك الجميع وتحديد أدوارهم». وتابع القول إن «ابتعادنا أو اقترابنا من أي طرف يرتبط بمدى ابتعاد أو قرب هذا الطرف من القضية الفلسطينية».

وفي لقاء من طهران عبر قناة « الميادين «الفضائية، اعتبر جبريل أن «الثورة الإيرانيّة تجمع الأمّة اليوم في إيران لتحاسب نفسها عمّا فعلته لفلسطين»، مشيراً إلى أنه كان يرغب بأن تكون تسمية هذا المؤتمر «فلسطين وسبل تحريرها من نهرها إلى بحرها».

وحمّل جبريل «دولا عربيّة عدّة» المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية اليوم، معتبراً أن «تحرير فلسطين مسؤولية عربية وإسلامية وليست مسؤولية الفلسطينيين».