﻿«فتح» ترفض اقتراح نتنياهو حول الحكم الذاتي

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة:: رفضت حركة «فتح» اقتراح رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجود حاليا في استراليا، بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن على نتنياهو أن يعلم أن هناك حلين لا ثالث لهما، إما دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 67، أو دولة واحدة تضمن حقوقا متساوية للجميع.

وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأسترالي، ملكوم تورنبول، أمس إنه لا يريد ضم مليوني فلسطيني إلى اسرائيل كمواطنين ولا إخضاعهم للسيطرة الإسرائيلية، مدعيا أنه يريد لهم «التمتع بحرية في حكم ذاتي، ولكن بدون القدرة على تشكيل تهديد على إسرائيل». وتابع القول إن الأفضل عدم التعامل مع الشعارات بل مع المضمون، مستخدما مجددا الترهيب من دولة فلسطينية إسلامية متطرفة على حدود إسرائيل.

وتتزامن تصريحات نتنياهو مع رؤية رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ لحل الصراع، التي تهدف أساسا إلى الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية، والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية، وتظل الضفة الغربية تحت قبضة الاحتلال، كما تفرض ترتيبات أمنية صارمة في قطاع غزة. ويسعى هرتسوغ إلى حل الدولتين بعد عشر سنوات تعمل فيها السلطة على نزع فتيل المقاومة، ويجري خلالها تعزيز التعاون مع الدول العربية في المنطقة، خاصة الأمني والاقتصادي، في هذه الأثناء تستكمل إسرائيل بناء الجدار الفاصل، والجدار المحيط بمدينة القدس المحتلة، وعزل القرى الفلسطينية القريبة من القدس.