﻿الهلال الأحمر الليبي يعلن مصرع 13 مهاجرا خنقا داخل حاوية شحن

طرابلس ـ وكالات: أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس الخميس، مصرع 13 مهاجراً أفريقياً خنقاً داخل حاوية شحن، غربي البلاد. وقال أسامة الفاضلي، رئيس المنظمة، في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس»، أمس الخميس إن «المهاجرين توفوا خنقاً الثلاثاء الماضي، وكانوا من بين 69 آخرين، تم تكديسهم جميعاً في حاوية شحن مقفلة».

وأضاف أن الحاوية انطلقت بالمهاجرين على مدى أربعة أيام، من مدينة بني وليد (شمال غرب)، إلى مدينة الخمس الساحلية (غرب)، استعداداً لركوب البحر المتوسط للتوجه نحو أوروبا.

وتابع قائلًا «واليوم قام المهربون بطرد المهاجرين الناجين من الحاوية بعنف، في منطقة قريبة من قوة مكافحة الاتجار بالبشر في مدينة الخمس». وأشار الفاضلي إلى أن «العديد من الناجين كسرت أطرافهم أثناء طردهم من الحاوية»، لافتاً إلى وجود فتاة في الخامسة من عمرها بين الناجين.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الحقوقية رصدت في الآونة الأخيرة الكثير من حالات التعذيب والضرب والاغتصاب، التي يتعرض لها المهاجرون من ليبيا، خلال السنوات الأخيرة.