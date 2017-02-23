﻿مدينة تونسية تعلن عصيانا مدنيا احتجاجا على الفقر والبطالة

تونس – د ب أ: أعلنت مدينة تونسية في ولاية المهدية عن عصيان مدني للمطالبة بالتنمية وبفرص عمل، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية أمس الخميس. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مدينة البرادعة الواقعة في ولاية المهدية على الساحل التونسي شرق العاصمة دخلت في إضراب عام شمل معظم المرافق بجانب عصيان مدني احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وقطع محتجون صباح أمس الخميس الطرق الرئيسية في المدينة وأحرقوا العجلات المطاطية. كما وضع المحتجون لافتات في الشوارع من بينها «العصيان المدني خيار الشعب»، «التشغيل استحقاق لا وعود لا نفاق». ولم تشر تقارير عن صدامات مع الأمن.

ومثل هذه الاحتجاجات متواترة في الجهات الداخلية الفقيرة منذ أحداث الثورة عام 2011 وكانت سببا رئيسيا وراء سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتواجه الحكومات المتعاقبة منذ 2011 صعوبات للوفاء بتعهداتها بالحد من نسب الفقر والبطالة في تلك المناطق في ظل ضغوط تفرضها المؤسسات المالية الدولية لدفع الحكومة إلى المضي قدماً في إصلاحات اقتصادية وإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.