﻿القوات العراقية تتوغل في مطار الموصل

الموصل ـ «القدس العربي»: أعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس الخميس، عن تمكن قــــوات الرد السريع، من الدخول إلى صالات مطار مدينة الموصل، إضافة الى استعادة معسكر الغزلاني في الجانب الأيمن من المدينة.

وقالت مصادر أمنية، إن «قوات الرد السريع دخلت إلى صالات مطار مدينة الموصل، كما سيطرت قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع، على نصف مطار الموصل المدني في المحور الجنوبي للساحل الأيمن في مدينة الموصل وأنها تواصل التقدم لاستعادة السيطرة على المطار كله».

وذكر بيان لقائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت أن قواته «تتوغل داخل مطار الموصل وتفرض سيطرتها على 50٪ منه»، منوها بأن «داعش ينهار والشرطة الاتحادية تحكم قبضتها على مجريات معركة المطار».