﻿شركات مصرية تعلق اتفاقيات إسكان مع السعودية

القاهرة ـ رويترز: قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية، إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية.

وكانت أربع شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.

وكان من المقرر أن تعمل شركات الأهلي للتنمـــــية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت غروب، في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية.