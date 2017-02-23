﻿الأمن المصري يعتقل 6 من قيادات الإخوان

القاهرة ـ من عمر ثابت: رغم إعلان نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان في مصر، عمرو عبد السلام، أن مجموعة من المهتمين بالعمل الوطني بصدد تشكيل لجنة وطنية للمصالحة ولم الشمل بين كل من مؤسسة الرئاسة وجماعة «الإخوان المسلمين»، فإن قوات الأمن المصرية، اعتقلت أمس الخميس، 6 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد عبد الرحمن المرسي، إضافة إلى آخرين جار حصرهم، حسب محام عن الجماعة، ومصدر أمني.

وقال عبد المنعم عبد المقصــــــود، رئيس هيئة الدفاع عن قيــادات الإخوان، إن «قوات الأمن اعتقلت إضافة إلى المرسي، محمد عامر، وجلال محمود مصطفى، وعزت عبد الفتاح، وعمرو السروي، وأحمد جاب الله، وآخرين».