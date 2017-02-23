﻿ماكين زار شمال سوريا سرا لبحث تحرير الرقة

واشنطن ـ «القدس العربي» ـ من رائد صالحة: زار السناتور الأمريكي، جون ماكين سراً منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، خلال رحلة قام بها في الشرق الأوسط في نهاية عطلة الأسبوع للاجتماع مع مسؤولين عسكريين، وبحث معركة تحرير مدينة الرقة.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماكين، وهو جمهوري من ولاية أريزونا «السيناتور سافر إلى شمال سوريا لزيارة القوات الأمريكية المنتشرة هناك ومناقشة حملة مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وخاصة العمليات الجارية لاستعادة مدينة الرقة».

وبينت أن الزيارة «كانت فرصة ثمينة لتقييم الأوضاع الحيوية على الأرض في سوريا والعراق وسط محاولات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة النظر في الاستراتيجية الأمريكية لهزيمة تنظيم «الدولة»، ودراسة الجيش الأمريكي خيارات متعددة للإطاحة بالجماعة المتطرفة في معقلها الرئيسي في الرقة التي سيطرت عليها في عام 2014 .

وزار ماكين الذي يرأس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ مدينة كوباني التي تقع على الجانب السوري من الحدود التركية ـ السورية، وهي المدينة التي شهدت هزيمة قاسية لعناصر تنظيم «الدولة» على أيدي القوات الكردية المعروفة باسم «وحدات حماية الشعب».

وكان ماكين من أبرز المنتقدين لسياسة الرئيس السابق باراك أوباما في الشأن السوري وخطته للإطاحة بالتنظيم، والتي شملت تسليح القوات الكردية. واتفق ماكين مع ترامب بشكل نادر على أن هناك ثغرات كبيرة في الخطة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها سترسل للبيت الابيض خلال الأيام القليلة المقبلة استراتيجية لهزيمة تنظيم «الدولة»، في حين أكد كابتن البحرية، جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاغون أن الاستراتيجية تتناول محاربة التنظيم على مستوى العالم وهي وليست خطة على نطاق محدود، مشيراً إلى ضرورة أن تبرز قدرات الإدارات الأمريكية الأخرى.

وأيد ماكين تسليح جماعات المعارضة السورية المعتدلة في الأيام الأولى من الصراع، وزار سوريا في عام 2013 والتقى قادة من الجيش السوري الحر.