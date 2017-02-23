﻿لقطات: الجعفري يغادر غاضبا… ووفدا القاهرة وموسكو في فندق النظام

ـ بعد أن أنهى دي ميستورا كلمته في الجلسة الافتتاحية بدأ أولا بمصافحة وفد المعارضة برئاسة نصر الحريري ثم توجه إلى طاولة وفد النظام ليجد بشار الجعفري قد غادر القاعة.

ـ وفدا القاهرة وموسكو وأعضاء من وفد النظام يسكنون في الفندق نفسه (رويال) في وسط جنيف، فيما يسكن وفد الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف المعارض في فندق كراون بلازا القريب من المطار والبعيد نسبيا عن وسط المدينة.

ـ يغيب عن مفاوضات جنيف كل من رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب، ورئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة. حجاب تم نقله بصورة عاجلة من العاصمة السعودية الرياض منذ يومين إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية في القلب. وقالت مصادر إن العبدة ربما يحضر في حالة حدوث اختراق في المفاوضات.

ـ تم ترحيل صحافيــــي قناة «العــــربية» وآخرين من فندق رويال إلى فندق آخر في جنيف بطلــب مــن الأمــــن السويسري، بطلب من وفد النظام على ما يبدو. الفندق يخضع لحراسة أمنية مشـــددة، ويسكنه أعضاء من وفد النظام.