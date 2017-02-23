﻿القوات العراقية تقتحم مطار الموصل ومعسكر الغزلاني

الموصل ـ «القدس العربي»: أعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس الخميس، عن تمكن قوات الرد السريع، من الدخول إلى صالات مطار مدينة الموصل، إضافة إلى استعادة معسكر الغزلاني في الجانب الأيمن من المدينة، بالتزامن مع وقوع ثلاث تفجيرات بسيارات مفخخة في ديالى.

وقالت مصادر أمنية، إن «قوات الرد السريع دخلت إلى صالات مطار مدينة الموصل، كما سيطرت قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع، على نصف مطار الموصل المدني في المحور الجنوبي للساحل الأيمن في مدينة الموصل وأنها تواصل التقدم لاستعادة السيطرة على المطار كله». وذكر بيان لقائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت أن قواته «تتوغل داخل مطار الموصل وتفرض سيطرتها على 50٪ منه»، منوها بأن «داعش ينهار والشرطة الاتحادية تحكم قبضتها على مجريات معركة المطار».

وأعلن الخميس، أن قطعات الشرطة الاتحادية شنت هجوماً واسعاً لاستعادة السيطرة على مطار الموصل. وفي محور آخر، جنوب الموصل، اقتحمت القوات العراقية معسكر الغزلاني القريب من مطار الموصل، بعد اشتباكات عسكرية عنيفة مع عناصر تنظيم «الدولة» المدافعة عن المعسكر الذي يعد الأكبر في جنوب الموصل.

واستعادت القوات العراقية والميليشيات الموالية لها الشطر الشرقي للمدينة، الشهر الماضي. وقال متحدث باسم الجيش، لفضائية «العراقية» الرسمية إن «غارات جوية متزامنة تشن على المطار وقاعدة الغزلاني لـ «تشتيت» مسلحي تنظيم «الدولة».

وأظهرت القناة، مشاهد تبين القوات العراقية، وهي تطلق النيران من مختلف أنواع الأسلحة كالمدفعية والصواريخ وقذائف الهاون، فيما قامت طائرات مروحية وأخرى مقاتلة بتطهير الطريق أمام القوات المتقدمة.

وأشارت مصادر عسكرية، إلى أن «قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، تلعب دورا رئيسيا في دعم القوات العراقية من خلال الضربات الجوية، إضافة إلى الجهد الاستخباري والمستشارين المتواجدين في مواقع قريبة من مناطق القتال مع القوات العراقية المتقدمة باتجاه المطار». وذكرت المصادر أن «طائرات التحالف الدولي استخدمت قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة لتدمير الأنفاق التي يستخدمها التنظيم في المطار».

وكان تنظيم «الدولة» قد دمّر بالمتفجرات ممر الطائرات في مطار الموصل لضمان عدم إمكانية استخدامه من الطيران العراقي والدولي مستقبلا. ويقع المطار وقاعدة الغزلاني في الضواحي الجنوبية للموصل وعلى الضفة الغربية من نهر دجلة. ويعد تمكن القوات العراقية من استعادتهما، ضربة قوية عسكريا ومعنويا لتنظيم «الدولة»، وإنجاز لمرحلة مهمة نحو التقدم إلى مناطق الموصل الغربية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أعلن صباح الأحد، انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وفي ديالى، شمال بغداد، شن عناصر تنظيم «الدولة»، ثلاث هجمات بسيارات مفخخة استهدفت نقاط السيطرة الأمنية على طريق ديالى ـ كركوك، واسفرت عن سقوط ضحايا بين العسكريين والمدنيين.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة ديالى، بأن «القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية وقائية متعددة، منها فرض حظر التجوال على مركز قضاء الخالص وغلق مداخل المدينة». كما قطعت طريق بغداد ـ كركوك الرئيسي، تحسبا من وقوع المزيد من الهجمات الانتحارية.

وقد رفعت الأجهزة الأمنية لاحقاً حظر التجوال عن مركز قضاء الخالص، وعادت حركة المركبات داخل المدينة وعلى الطريق نحو كركوك، بعد سلسلة هجمات انتحارية شنها التنظيم. وكانت وزارة الداخلية، أكدت أن ثلاثة تفجيرات عنيفة استهدفت حاجزين على طريق بغداد – كركوك قرب قضاء الخالص.