﻿هيفاء وهبي تصوّر الفيلم السينمائي « ثانية واحدة» بعد «حلاوة روح»

بيروت – القدس العربي: مرة أخرى تخوض النجمة هيفاء وهبي تجربة التمثيل السينمائي في مصر عبر مشاركتها في فيلم بعنوان «ثانية واحدة» من إنتاج محمد السبكي، الذي سبق له وانتج لهيفا فيلمها السينمائي «حلاوة روح « الذي أحدث ضجة كبيرة منذ نحو ثلاث سنوات .

و»ثانية واحدة « هو الفيلم السينمائي الثالث لهيفاء من الطابع الاجتماعي الكوميدي، وتلعب فيه دور البطولة إلى جانب مصطفى خاطر وبدرية طلبة. ويتخلل الفيلم الذي استغرق التحضير له ما يقارب العامين بعد خضوعه لمكتب الرقابة الفنية الذي افرج عنه مؤخراً، بعض الرقصات والأغاني، ولكن لم يُحدَّد إن كانت هيفاء ستغني في الفيلم أم ستكتفي بالتمثيل فقط.

هذا وافيد أن اعمال التصوير لفيلم «ثانية واحدة»انطلقت في القاهرة تحت اشراف المخرج محمد سامي، الذي تعاملت معه هيفاء وهبي عند مشاركتها في مسلسلها الرمضاني بعنوان «كلام على ورق» الذي عرض في رمضان 2015 .