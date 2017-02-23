تعقيبا على مقال صبحي حديدي: الترجمة وسجادة الأدب العربي

سؤال عن الأمانة

تعتبر الترجمة من الجوانب الهامة لتبادل الثقافات العالمية، أو تصادم الحضارات البشرية. لولا الترجمة لما ذهب منا أو أتت إلينا كل فروع العلوم، مثل أعمال انطوان تشيكوف أو بوشكين، أو كل الأدب الروسي الضخم وغيره من الأدب العالمي.

حتى الكتب المقدسة أصبحت تترجم إلى لغات مختلفة. السؤال فعلاً: هل ترجمة النص تنقل المعنى الحقيقي للمعني الذي يريدة صاحب النص؟

سيف كرار – السودان

تعقيبا على مقال الياس خوري: أوهام المرايا

حقبة فاشية

توصيف صحيح ومناسب تماما، يا أخي الياس، لهذه الشخصية التي دمرت سوريا دون أن يكون لها القدرة على فعل شيء إلا البقاء في السلطة لتسمح بكل هذه الفظائع فهل نصدق ما يحصل؟!

إنها حقبة تاريخية فريدة اجتمع فيها التوحش مع فاشية الأنظمة العربية وتنظيم «الدولة» (داعش، وأخواته والفاشية العالمية بكل أشكالها من شارون إلى بوتين إلى ترامب! تصور أن لوبين هذه المرأة الفرنسية جاءت إلى لبنان لتعلن دعمها لبشار الأسد السفاح ونظامه الفاشي وكأنما هتلر لم يقتل ما استطاع من الفرنسيين بإجرامه، ولم يدمر في باريس ما استطاع من شموخها الحضاري. لا شك أنه برأيي امتحان حضاري كبير لنا قل مثيله في التاريخ، امتحان أقل ما يمكن أن نأمل فيه هو أن لا نسقط.

أسامة كليَّة – ألمانيا