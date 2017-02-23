﻿وفاة المخرج اليوناني نيكوس كوندوروس

اثينا ـ (أ ف ب) : توفي السينمائي اليوناني نيكوس كوندوروس الذي فاز بجائزتين في مهرجان برلين العام 1963 عن فيلمه «افروديت الصغيرات»، مساء أول أمس، عن تسعين عاما على ما ذكرت وسائل الإعلام اليونانية.

ومثل نيكوس كوندوروس اليونان في عدة مهرجانات دولية مثل البندقية في 1953 و1956 و برلين في 1958 و1963 و1967.

ومن أهم أعماله ايضا «غول اثينا» حول موظف في مصرف يشبه كثيرا مجرما كبيرا. وقد فاز بجائزة افضل فيلم في الفترة الممتدة بين 1955-1959 خلال مهرجان تيسالونيكي في العام 1960.

وقد انضم نيكوس كوندوروس خلال الحرب العالمية الثانية إلى صفوف المقاومة قبل أن ينفى خلال الحرب الإهلية (1944-1949) على جزيرة ميكرونيسوس بسبب ميوله اليسارية.

وبعد ذلك اعتمد مواقف أكثر محافظة خصوصا عندما طالب بتدخل الحكومة اليونانية لضمان الإحترام الواجب للأسكندر المقدوني خلال تصوير فيلم لأوليفر ستون عرض في 2004.