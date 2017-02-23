﻿الشرطة الفرنسية تستمع إلى إفادة سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة

باريس ـ أ ف ب): استمعت الشرطة الفرنسية إلى افادة المغني المغربي سعد لمجرد الذي وجه إليه القضاء الفرنسي تهمة الإغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة وحكم عليه بالسجن، وذلك في إطار قضية إغتصاب أخرى، حسب ما كشف مصدر مطلع على التحقيق.

وأخذ المحققون في الشرطة القضائية بإفادة لمجرد في 14 من الشهر الحالي في إطار تحقيق أولي فتحته النيابة في باريس قبل بضعة أشهر إثر شكوى تقدمت بها شابة في الثامنة والعشرين من العمر اتهمت المغني بالاعتداء عليها خلال عطلة في المغرب في 2015 حسب ما أفاد هذا المصدر مؤكدا بالتالي معلومات أوردتها صحـيفة «لو بـاريزيـان».

والنجم المغربي في الحبس المؤقت منذ الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتهمة «الإغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة» فضلا عن تهمة «العنف العمد مع ظروف مشددة للعقوبة»، وذلك بعد يومين من الإعتداء المفترض على شابة في العشرين من العمر. وقد تصدرت عملية توقيف المغني في العاصمة الفرنسـية العناوين الكبرى في الإعلام المغربي وأثارت ضـجة على مـواقع الـتواصل الاجتـماعي.

وفي هذه القضية الجديدة، اتهمت شابة فرنسية مغربية سعد لمجرد بضربها على وجهها والاعتداء عليها وهو تحت تأثير الكحول والمخدرات في شقته في الدار البيضاء في نيسان/أبريل 2015، حسب ما جاء في صحيفة «لو باريزيان».

ولزمت الضحية الصمت لأشهر عدة لكنها قررت التقدم بشكوى إثر توقيف المغني، إلا انها سحبت شكواها «من شدة الخوف» حسب مصدر مطلع على القضية. غير أن التحقيقات بقيت جارية.

وسعد لمجرد متهم أيضا في الولايات المتحدة في قضية إغتصاب تعود لعام 2010.

وحصدت الأغنية الأخيرة للفنان بعنوان «غلطانة» حوالى 110 ملايين مشاهدة على الإنترنت، في حين تمت مشاهدة الشريط المصور لأشهر أغانيه «المعلم» أكثر من 450 مليون مرة.