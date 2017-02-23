﻿الفنان الصيني المعارض آي واي واي: يمكن لأي منا أن يصبح لاجئاً

برلين ـ (أ ف ب) : حمل الفنان الصيني المعارض آي واي واي، الذي أنجز للتو وثائقيا عن أزمة الهجرة، على طريقة تعامل العالم وخصوصا الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب مع المهاجرين الفارين من بلدانهم هربا من الموت والبؤس.

وقال آي واي واي «ما نسميه أزمة المهاجرين هي في الحقيقة أزمة إنسانية، يمكن لأي منا أن يصبح لاجئاً، أنت وانا».

وآي واي واي فنان صيني ذو شهرة عالمية، معروف بمواقفه المعارضة لسياسة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وقد كلفه ذلك السجن في العام 2011 ومضايقات كثيرة، منه حجز جواز سفره، إلى أن تمكن في العام 2015 من ترك بلده متجها إلى المانيا، حيث يقيم حاليا، وحيث أُجريت معه المقابلة في مشغله في برلين.

وقد جاب مع فريقه 22 بلدا على مدى 12 شهرا، من بنغلادش وكينيا إلى قطاع غزة والحدود الأمريكية المكسيكية مرورا بمخيمات اللجوء المكتظة في اليونان، لتصوير فيلمه «هيومان فلو» (تدفق بشري) الذي يوثق أزمة المهاجرين في العالم، والمرتقب خروجه إلى صالات العرض في الصيف المقبل.

وقال «أعتقد أن الأشخاص الذين قيض لهم أن يعيشوا بسلام يجب أن يكونوا أكثر تفهما لهذه المشكلة».

واضاف «أظن أن السلام حالة موقتة، لا يمكن لأحد أن يضمن أنه سيعيش دائما بسلام، إذا نظرنا إلى العالم اليوم، نرى ان الحرب يمكن ان تقع في اي وقت».

يعرب اي واي واي عن صدمته من توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل محاولة منع مواطني سبعة بلدان ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وسعيه لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك.

ويرى ان السياسة الأمريكية «محزنة جدا ومزعجة، وتتراجع على صعد عدة»، متهما ترامب بترهيب جماعات من المهاجرين بوصفهم «ارهابيين او تجار مخدرات».

زار الفنان الصيني الحدود الأمريكية المكسيكية مرتين خلال التصوير، واجتاز عمدا المكان الذي ينوي ترامب بناء جدار فيه لمنع التسلل عبر الحدود.

ويقول «تحدثت مع عدد من المهاجرين، تحدثت مع الناس عند الجانب المكسيكي من الحدود، لافهم من هم، وما السبب الذي يدفعهم إلى العبور إلى الجانب الآخر».

وادرك اي واي واي في جولاته هناك ان «الطرفين يحتاجان إلى بعضهما البعض، وليس صحيحا ان المكسيكيين فقط هم من يحتاجون إلى الولايات المتحدة».

وهو يشير إلى ان اهتمامه بقضية المهاجرين متأثر بما جرى معه ومع والده.

ويروي قائلا «حين كنت صغيرا، نفت السلطات والدي» الشاعر آي كينغ، بعدما حل عليه سخط نظام ماو تسي تونغ، مؤسس الصين الشيوعية وصاحب «الثورة الثقافية» التي اودت بالحياة الفنية والثقافية في الصين وجعلت البلاد على حافة الحرب الاهلية.

وحكم على والده بالاقامة في «ما يشبه المخيم العسكري في منطقة بعيدة جدا».

ويقول «من أجل ذلك أهتم كثيراً بالاشخاص المجبرين على الذهاب، بملء إرادتهم أو قسراً إلى اماكن جديدة يعيشون فيها».

وسبق أن أقام في الآونة الأخيرة عدداً من المعارض والأنشطة الفنية بين برلين وفلورنسا وامستردام والجزر اليونانية، لدعم المهاجرين ولفت الأنظار إلى معاناتهم.

ويوجه اي واي واي انتقاداً لاذعا لكل من يعارض دخول المهاجرين إلى بلده بداعي أن «القارب امتلأ»، ويقول «القارب لم يمتلئ، بل قلوبكم هي التي امتلأت».