﻿العراق يوقع عقد تزويد مصر بمليون برميل نفط شهرياً

القاهرة – الأناضول: قال السفير العراقي لدى القاهرة، حبيب محمد هادي الصدر، ان مؤسسة تسويق النفط العراقي «سومو» انتهت من توقيع عقد إمداد مصر بالنفط، وانها أرسلت العقد الموقع إلى وزارة البترول المصرية لتوقيعه من جانبها.

وأضاف الصدر، في تصريحات لصحيفة (الأهرام) المصرية في عددها الصادر أمس الخميس، أنه من المنتظر وصول الشحنة الأولى من النفط إلى مصر في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر المقبل. وأوضح أن مقدار الشحنة يبلغ مليون برميل شهرياً. واعتبر السفير العراقي، أن توقيع العقد يعني أن الجانبين قد انتهيا من جميع الإجراءات والنقاط الفنية المدرجة بالعقد، والمتعلقة بنقل النفط. وكشف عن وجود مشروع استراتيجي كبير وشريان اقتصادي، سيجمع العراق ومصر والأردن.

وأوضح أن المشروع سينفذ عبر مد خطي أنابيب للنفط والغاز من حقول البصرة جنوب العراق، ويمران عبر الأردن، ثم إلى ميناء العقبة ومنه إلى مصر.

ولجأت مصر إلى العراق، بعد توقف شحنات البترول من جانب «أرامكو» السعودية منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي. وكانت مصر، تحصل بموجب اتفاق مع «أرامكو»، على 700 ألف طن من المشتقات النفطية شهرياً بتسهيلات كبيرة.