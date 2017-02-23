﻿خبراء: عودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ستستغرق وقتا وتحتاج إلى مزيد من الإصلاحات

القاهرة – أ ف ب: تنتظر السلطات المصرية بفارغ الصبر تدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد لإنعاش الاقتصاد بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت في تطبيقها، غير ان هذا الأمر قد يستغرق وقتا، بحسب خبراء.

ويعاني اقتصاد الدولة العربية الاكثر سكانا من تدهور مضطرد منذ الثورة التي اطاحت حسني مبارك في 2011، وخصوصا من انحفاض عائدات السياحة وتراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات شرط تطبيق برنامج إصلاح مالي واقتصادي.

ويشمل البرنامج تحرير سعر صرف العملة الوطنية، وخفض دعم المحروقات والكهرباء، واستحداث ضريبة قيمة مضافة نسبتها 13 في المئة.

وتُعَوِّل الحكومة على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحفيز النمو. وسجلت هذه الاستثمارات في السنة المالية 2007-2008 رقما قياسيا بلغ 13.2 مليار دولار، ولكنها تراجعت إلى 6.8 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016.

وتعكف الحكومة حاليا على وضع قانون يتضمن حوافز ضريبية وتقليص للاجراءات البيروقراطية، من خلال اعتماد نظام «المنفذ الواحد» للمستثمرين، لتجنبيهم التعامل مع اكثر من جهة حكومية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل.

ولكن الخبراء يعتقدون ان انتعاش الاقتصاد سيأخذ وقتا. ويؤكد هاني فرحات، الخبير في بنك الاستثمار المصري «سي آي كابيتال»، ان «تحسن الاقتصاد سيتأخر بعض الوقت، إذ ينبغي انتظار نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاحات» الذي أقرته. ويقول وليد علام، المسؤول المالي لمجموعة «شندلر» السويسرية في مصر «الكل يعرف ان العام 2017 سيكون صعبا، ولكننا نتوقع تحسنا طفيفا اعتبارا من 2018». واضاف ان «اي اجراء يأخذ وقتا قبل ان يأتي بثماره».

إصلاحات هيكلية

غير ان عودة الاستثمارات لن تكفي وحدها لإنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ عقود من مشكلات هيكلية.

ويشير عمرو عادلي، الباحث في معهد «كارنيغي للدراسات في الشرق الاوسط»، ان إحدى التحديات التي تواجهها مصر هى «تنويع» مصادر النقد الأجنبي، التي تنحصر اساسا حتى الآن في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، والسياحة، وصادرات النفظ الخام.

ويقول عادلي «ثبت ان السياحة خصوصا متقلّبة، ولا يمكن الاعتماد عليها» كأحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في بلد يستورد الكثير من احتياجاته من الخارج.

ويعتقد الباحث انه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج المحلي لخفض الواردات. ويقول «إحدى نقاط ضعفنا الكبيرة جدا هي الكلفة الهائلة للواردات التي تعكس عدم قدرة القطاعات الإنتاجية في مصر على مواجهة الطلب».

وتقول إسراء احمد، الخبيرة الاقتصادية في شركة «مباشر» للخدمات المالية، ان «الإجراءات التي طبقتها الحكومة لم تحلّ سوى 40 في المئة من مشكلات» المستثمرين، الذين ينتظرون مزيدا من الإصلاحات الهيكلية. وتضيف «لطالما عانى المستثمرون من عقبات بيروقراطية وإجرائية ومن الفساد».

وتحدث زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية المصرية، عن العقبات التي تقف في وجه المستثمرين في مقال نشره موقع صحيفة (الاهرام) الحكومية الناطق بالانكليزية.

وانتقد افتقاد «الدولة لرؤية اقتصادية واجتماعية واضحة، ومنافستها للقطاع الخاص في كل المجالات، والفساد، واجراءات التقاضي البطيئة، والاوضاع الامنية والسياسية».

إلا ان السلطات تتطلع إلى المستقبل بثقة. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، اكد وزير المالية عمرو الجارحي وجود «إقبال كبير» على سندات بقيمة أربعة مليارات دولار طرحتها في الاسواق الدولية». وقال ان هذا الإقبال الكبير «يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري»، مضيفا ان «دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره».

وقال مسؤول في شركة متعددة الجنسيات تعمل في مصر، طالبا عدم ذكر اسمه «في كل مرة التقي فيها مسؤولين أشعر انهم يعرفون ما يفعلونه».