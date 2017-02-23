﻿ للمرة الأولى قطر تسمح لوسائل الإعلام بدخول راس لفان «عاصمة الغاز في العالم»

راس لفان (قطر) – أ ف ب: على بعد نحو ساعة من العاصمة القطرية في شمال الامارة الخليجية، وعند نهاية الطريق 77 تقع منطقة راس لفان الصناعية الضخمة، والمحاطة بالسرية دوما: مرحبا في «عاصمة الغاز في العالم».

خلف ابوابها المغلقة بإحكام والمحمية على مدار الساعة، يعمل 30 ألف شخص في مجال تسييل الغاز وتصديره في عشرات المنشآت التي تشكل معا احد اكثر المواقع الصناعية والتصديرية إبهارا في العالم.

يقول وسام وهو يقود مجموعة من الصحافيين إلى داخل راس لفان في زيارة نادرة نظمتها الحكومة القطرية للموقع «مرحبا بكم في عاصمة الغاز في العالم».

ووسام لم يكن يبالغ في ما قال. إذ أن راس لفان هي مقر إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال الناتج عن عملية صناعية يتم فيها تبريد الغاز إلى 162 درجة مئوية تحت الصفر ما يسمح بجعله اكثر سهولة للتصدير.

ويتدفق الغاز الطبيعي المسال من حقل غاز الشمال الضخم الواقع على بعد نحو 80 كلم شمال راس لفان في مياه الخليج على مساحة ستة الاف كلم مربع، اي نحو نصف مساحة قطر نفسها.

ومنذ اول عملية تصدير إلى اليابان في العام 1997، ساهمت العائدات المالية التي حصلتها الامارة من قطاع الغاز في جعلها احد اغنى دول العالم.

واظهرت دراسة نشرتها شركة «رويال داتش شل» البريطانية للنفط والغاز في الشهر الحالي ان الطلب العالمي على الغاز بلغ 265 مليون طن في 2016. وتنتج الامارة حاليا 77 مليون طن من الغاز سنويا، ما يجعلها تتحكم بنحو 30 في المئة من السوق العالمي.

والرقم 77 لم يسهم فقط في تسمية الطريق السريع بين الدوحة وراس لفان، بل جعل من قطر اكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول» الحكومية التي تشغل منطقة راس لفان سعد الكعبي «سنبقى لفترة طويلة اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال».

واحتياطات قطر من الغاز ضخمة جدا، بحيث ان إنتاج الامارة من الغاز المسال يمكن ان يتواصل بوتيرته الحالية لمدة 137 سنة.-

وفي راس لفان، كونت قطر ثروتها المالية الهائلة. ففي حين كانت قيمة الصادرات في العام 1997 تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وصلت إلى 125 مليار دولار في العام 2014، بحسب مركز «أو.إي.سي» الإحصائي.

وتظهر ارقام البنك الدولي ارتفاعا في اجمالي الناتج المحلي في قطر من 11 مليار دولار في 1997 إلى 165 مليار دولار في 2015. وباختصار، فان راس لفان مصدر ثروات وشهرة الامارة: من ناطحات السحاب في الدوحة ومطارها الحائز على اهم الجوائر العالمية، إلى السبب وراء فوز نادي باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي باربع القاب متتالية، وبناء اطول مبنى في بريطانيا، واستضافة الإمارة الخليجية لبطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2022.

وعادة ما تكون منطقة راس لفان بعيدة عن الاضواء، لكن، ولساعات معدودة، رفع الستار عنها خلال الزيارة في ظل اجراءات أمنية مشددة اذ منع التصوير بالفيديو وسمح بالتصوير الفوتوغرافي في واحدة من محطات الجولة فقط. في منشآت المنطقة الصناعية، لا تسامح مع خرق القوانين. حتى العمال الذين ينتمون إلى 54 دولة، يلتزمون تماما بهذه القوانين، وبينها السرعة التي حددت على الطريق السريع حيث ان تجاوزها يمكن ان يتسبب بطرد المخالف. وكما انه من النادر السماح لغير العمال بالدخول، فان أطقم السفن ممنوعون من مغادرة سفنهم والنزول في المنطقة الصناعية، حين تقوم هذه السفن بتحميل الغاز المسال، في عملية عادة ما تتطلب 24 ساعة. وتحافظ قطر على سرية هذا الموقع لداوع أمنية وتجارية، اذ ان المنطقة تبدو وكانها موقع تصوير ضخم لاحد افلام جيمس بوند: غابة من الأنابيب، انظمة تبريد، سفن، احواض، خمسة مراكز اطفاء، منازل للعمال، وحدائق.

وفوق كل ذلك، السنة لهب تتصاعد بلا توقف في سماء المنطقة، يمكن رؤيتها ايضا من مرآة السيارة خلال رحلة العودة على الطريق 77.