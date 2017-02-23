﻿‎1663 مليار دولار حجم التجارة السلعية للدول العربية

دبي -الأناضول: كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث صدر أمس الأول عن وصول قيمة التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية إلى 1663 مليار دولار في 2015، بانخفاض قدره 21.6 في المئة مقارنة مع 2014.

‎وأضاف التقرير الصادر عن «صندوق النقد العربي» ان الانخفاض يعود إلى تراجع قيمة الصادرات السلعية العربية الإجمالية بنحو 32.1 في المئة إلى 832 مليار دولار خلال 2015، مقارنة مع 1225 مليار دولار في 2014، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع منذ الربع الثاني من العام الماضي لتحوم حالياً نحو مستوى 56 دولاراً للبرميل.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2016»، أن الواردات السلعية الإجمالية للدول العربية تراجعت أيضا لتبلغ ما قيمته 831 مليار دولار في 2015، مقارنة مع نحو 895 مليار دولار في 2014، بانخفاض قدره 7.2 في المئة.

‎ولفت التقرير إلى أن فئة الوقود والمعادن استأثرت بالحصة الأكبر في الصادرات الإجمالية للدول العربية، على الرغم من انخفاض حصتها خلال عام 2015، بينما ارتفعت حصة المصنوعات لتبلغ 29.2 في المئة مع زيادة الأهمية النسبية للآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية.

‎وبين تقرير الصندوق أن قيمة التجارة البينية العربية تراجعت بنسبة 8.3 في المئة إلى 110 مليارات دولار خلال 2015، مقابل 120 مليار دولار خلال العام السابق.

وما تزال التجارة العربية البينية تعاني الضعف، رغم إبرام الدول اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. ووفق آخر احصائيات الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لم تتعد التجارة البينية الـ10 في المئة، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.

من جهة ثانية أظهر التقرير استمرار النشاط الإقراضي للبنوك العربية عام 2015، بإجمالي تسهيلات بلغت 1925 مليار دولار، مقابل 1812 مليار دولار نهاية 2014، بنمو 6.3 في المئة.

وبين التقرير أن صافي أرباح المصارف السعودية كان الأعلى بين المصارف العربية بإجمالي أرباح 11.38 مليار دولار في العام 2015، بنمو 6.3 في المئة مقارنة بالعام 2014، وتلتها المصارف الإماراتية بإجمالي صافي أرباح 10.07 مليار دولارـ بتراجع 6.1 في المئة عن العام 2014. وكشفت بيانات التقرير أن ليبيا سجلت أعلى نسبة للقروض المتعثرة لإجمالي القروض عند 21 في المئة، وتلتها العراق عند 17 في المئة، وتونس عند 16 في المئة، فيما تقدمت السعودية الدول الأدنى نسبة عند 1.3 في المئة.