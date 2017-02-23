﻿«بتروناس» الماليزية و«أرامكو» السعودية قد توقعان اتفاقا لمشروع تكرير وبتروكيميائيات

كوالالمبور – رويترز: قال مصدران أمس الأول إن من المنتظر أن توقع شركة النفط الحكومية الماليزية «بتروناس» وشركة «أرامكو» السعودية اتفاقا للتعاون في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات في ماليزيا.

ويبدو أن «بتروناس» وشركة النفط السعودية المملوكة للدولة تقتربان من الاتفاق على الشروط، بعدما قالت مصادر الشهر الماضي ان «أرامكو» قررت تعليق شراكتها المزمعة مع «بتروناس» في مجمع التكرير والبتروكيميائيات البالغة قيمته 27 مليار دولار في ولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

وذكر أحد المصدرين المطلعين، اللذين طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أن من المنتظر توقيع الاتفاق يوم الإثنين المقبل، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا. ولم يكن لدى أي من المصدرين معلومات محددة عن تفاصيل الاتفاق.

وأحجمت «أرامكو» السعودية عن التعليق، في حين قال متحدث باسم «بتروناس» ان الشركة لا يمكنها «الإدلاء بأي تعليق في الوقت الحالي».

ويهدف مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات إلى معالجة 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا وإنتاج 7.7 مليون طن من البتروكيميائيات سنويا.

ويأتي هذا المشروع في إطار مجمع بنجيرانجغ المتكامل التابع لـ»بتروناس» الذي سيضم أيضا منشآت لتخزين النفط.

وكانت الشركة الماليزية قالت الشهر الماضي ان مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات يمضي في طريقه لبدء التشغيل في 2019، وأنه تم استكمال 54 في المئة من المشروع حتى الآن.

وواجهت شركة النفط الماليزية صعوبات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية، وخفضت نفقاتها في السنة الأخيرة. كما قلصت الشركة توزيعات الأرباح التي تصرفها للحكومة.