﻿الرئاسة التونسية: محسن مرزوق لم ينسّق معنا قبل لقاء حفتر

تونس – «القدس العربي»: أكدت الرئاسة التونسية أنها ترحب بزيارة قائد «الجيش الليبي» الجنرال خليفة حفتر إلى تونس، ونفت في الوقت نفسه ما ذكره الأمين العام لحركة «مشروع تونس» حول قيامه بالتنسيق مع السلطات التونسية قبل لقاء حفتر في ليبيا.

وكان وفد من حركة «مشروع تونس» التقى الأربعاء بالجنرال حفتر في مدينة «بنغازي» الليبية، حيث أشار محسن مرزوق إلى وجود تنسيق مع الرئاسة التونسية حول هذه الزيارة. وأضاف «لقد أعلمت سيادة رئيس الجمهورية قبل هذا اللقاء، وسنتشرف بلقائه لإعلامه بمحتوى الزيارة»، مشيراً في الوقت نفسه أن حزبه لا يؤدي أي دور يتعارض مع الدبلوماسية التونسية في الخارج.

لكن الرئاسة التونسية أصدرت بيانا أكدت فيه أنه «خلافا لما صرّح به السيد محسن مرزوق بخصوص لقائه مع المشير خليفة حفتر، لم يتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية أو وزارة الشؤون الخارجية حول هذا اللقاء، بل اقتصر الأمر على اتصال هاتفي صباح الاربعاء من بنغازي بليبيا للإعلام بتواجد وفد حزبي لمقابلة المشير خليفة حفتر، لدعم مبادرة رئيس الجمهورية حول التسوية السياسية الشاملة في ليبيا».

وأضاف البيان «وإذ تثمّن رئاسة الجمهورية كل المساعي الرامية لإنجاح المبادرة الرئاسية لحلّ الأزمة في ليبيا، فإنها تهيب بجميع المتدخلين في هذا الملف بأهميّة التنسيق مع المؤسسات الرسمية في الدولة لضمان أوفر حظوظ لنجاح هذه المبادرة، وتؤكد في هذا السياق أن وزير الشؤون الخارجية هو المخوّل رسميا بتنفيذ السياسة الخارجية لتونس. كما تجدّد رئاسة الجمهورية ترحيبها بزيارة المشير خليفة حفتر إلى تونس».