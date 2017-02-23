﻿منظمة العفو الدولية ترسم صورة رمادية عن أوضاع حقوق الانسان في المغرب

الرباط – «القدس العربي»: رسمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) صورة رمادية عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، وتحدثت عن فرض الحكومة قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وملاحقة الصحافيين قضائياً، ومعاناة المرأة من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، بالاضافة إلى استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه وإلى الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها المدن الكبرى في المغرب: الرباط ومراكش والحسيمة بعد وفاة محسن فكري بائع السمك بطريقة محطة للكرامة الانسانية.

وقالت المنظمة في تقريرها لسنة 2016 الذي قدم في ندوة صحافية بالرباط أول من أمس الاربعاء أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان في شباط/ فبراير من السنة الماضية، بشأن «المجلس الأعلى للقضاء»، و»النظام الأساسي للقضاة»، لم يحققا استقلال القضاء، وأن «مشروع قانون لتعديل وإتمام القانون الجنائي» احتوى على بعض الأحكام التي تمثل تقدماً، لكنه لم يتصد للعيوب المهمة في القانون الحالي، من بينها عقوبة الإعدام، والقيود التي لا مسوغ لها على حرية التعبير والعقيدة.

وأكد التقرير في ما يتعلق بحرية التعبير أن السلطات المغربية واصلت الملاحقة القضائية للصحافيين ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، «وكان من بينهم عليّ أنوزلا، وهو صحافي مستقل بارز اتُّهم في كانون الثاني/ يناير بالدعوة للإرهاب ودعمه والتحريض عليه، وذلك في مقال نُشر في موقع «لكم» الإلكتروني في عام 2013 وإذا أُدين، فقد يُحكمُ عليه بالسجن مدة أقصاها 20 سنة» بالاضافة الى التهم التي وُجهت لسبعة صحافيين ونشطاء، من بينها «المس بسلامة الدولة»، و»عدم التصريح بالتمويل الأجنبي» لمشاركتهم في مشروع ذي تمويل أجنبي لتدريب الناس على مزاولة الصحافة الشعبية باستخدام الهواتف المحمولة، «وقد يُحكم عليهم بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات في حالة إدانتهم».

وقال التقرير ان مجلس النواب المغربي اعتمد في تموز/ يوليو الماضي مشروع قانون بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، ويحتوي هذا المشروع على بعض العناصر الإيجابية مثل إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية وبعدها، لكنه لم يكفل للنساء حماية فعّالة من العنف والتمييز وذلك بعدم تعزيزه للضمانات التي يحتويها بشكل كبير.

وأكد التقرير أن شرط إخطار طرف ثالث وموافقته، التي نصّ عليها القانون الجنائي في ما يتعلق بالإجهاض، قد يؤخر الحصول على الإجهاض القانوني، ويعرض صحة المرأة الحامل للخطر، منتقداً قانون عمال المنازل الذي يسمح بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات يجوز خلالها استمرار استخدام الأطفال في سن 16 و17 سنة كعمال منزليين.

وسجل تقرير منظمة العفو الدولية، مواصلة السلطات ملاحقة المثليين والمثليات، وذوي الميول الجنسية الثنائية، والمتحولين جنسياً، ومزدوجي النوع قضائياً وسجنهم بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يُجرِّم العلاقات الجنسية التي تُقام بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه، مقدماً المثال بملاحقة السلطات قضائياً لـرجلين كانا ضحيتين لهجوم بسبب العداء للمثليين على أيدي شبان في مدينة بني ملال.

وسجلت المنظمة الدولية استمرار السلطات في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» وجمعية «الحرية الآن» و»التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان». كما منعت منظمات حقوق الإنسان من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، وفرقت بالقوة احتجاجات الأساتذة المتدربين في إنزكان.

واشارت إلى المعاملة السيئة التي تعرض لها، ابراهيم صيكا، الناشط في «تنسيقية الأطر العليا المعطلة الصحراوية»، وأيضاً استمرار علي أعراس (يحمل الجنسيتين البلجيكية والمغربية)، في السجن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار «فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي» الذي أنصفه.

وسجل التقرير استمرار السلطات المغربية في قمع المعارضة السلمية في الصحراء حيث أنها فضت تظاهرات سلمية، وضيقت على المدافعين عن حقوق الإنسان عند عودتهم من مناطق خارجية، مستنكراً في ذات الوقت ما سمّاه بالمحاكمة الجائرة في حق 23 محتجاً وناشطاً صحراوياً كانوا قد سجنوا في أعقاب اشتباكات مميتة وقعت عام 2010 في «أكديم إيزيك»، قبل أن تطالب محكمة النقض بإعادة محاكمتهم في محكمة مدنية.

وتطرق ذات التقرير إلى طرد محامين إسبان، وبلجيكيين وفرنسيين وقاض إسباني وصلوا إلى الرباط لتمثيل سجناء «أكديم إيزيك»، موجهة في الوقت نفسه انتقاداتها لجبهة «البوليساريو» بسب تقاعسها، في معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في المخيمات التي تسيطر عليها.

واتهمت المنظمة السلطات الجزائرية بمواصلة سياستها في التغطية على الجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو الانفصالية في المخيمات التي تسيطر عليها، رغم النداءات المتكررة للكف عن ذلك.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية – فرع المغرب، صلاح عبد اللاوي، أن الجزائر استمرت في نهج سياسة التغطية عن جرائم جبهة البوليساريو رغم النداءات المتكررة التي أطلقها العديد من المنظمات الحقوقية والدولية، وفي مقدمها منظمة العفو الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم.

ودعا محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، الحكومة المغربية إلى «الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان»، محذراً من «مغبة الإجهاز عليها عبر التذرع بالرأي العام حفاظا على الأمن والاستقرار، خاصة في ظل ما بات يعيشه العالم من مطبات وعواصف».

وقال السكتاوي إن «على السياسيين المغاربة الابتعاد عن الكذب وعن ممارسة الشعبوية واللجوء إلى الحلول السهلة واللعب على وتر: هذا ما يريده المواطنون» و»لا يجب أن يتاح للحكومة الإفلات من مسؤولياتها للقيام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها».

ومن جهته أفاد صلاح العبدلاوي أن السلطات المغربية لا تزال تحمي المتورطين في تلك الانتهاكات من العدالة بشكل صارخ، على الرغم من مرور 10 سنوات على تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها، الذي مثّل علامة بارزة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في سنوات الرصاص.