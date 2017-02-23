﻿عوائل الجنود الإسرائيليين الموجودين لدى حماس تطلب مساعدة الإدارة الأمريكية لإعادتهم

غزة ـ «القدس العربي»: طلبت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس هدار غولدن، من الإدارة الأمريكية المساعدة في إعادة الجنود الموجودين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العائلة الليلة قبل الماضية مع مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. وطلب أفراد عائلة غولدن من المندوبة الأمريكية أن تساعد في المساعي لإعادة جثماني ابنهم والجندي الثاني أورون شاؤول لدفنهما في إسرائيل.

وخلال اللقاء شكر سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون المندوبة الأمريكية، وقال في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية، إنه لن يهدأ لحكومته بال حتى تعيد جثماني الجنديين من قطاع غزة.

وتؤكد إسرائيل أن جندييها اللذين فقدت آثارهما في الحرب الأخيرة على غزة، قتلا في أرض المعركة قبل ووقوعهما في قبضة مقاتلي حركة حماس، خلال معارك اندلعت على الحدود الشرقية لمدينتي غزة ورفح، أثناء الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014.

ورغم ذلك لم تعط كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أي تفاصيل حول الجنديين، سوى الإعلان فقط عن أسر الجندي شاؤول، دون أن تفصح إن كان حيا أو ميتا.

وإضافة لهذين الجنديين يوجد لدى حماس مواطنان إسرائيليان دخلا غزة متسللين، أحدهما يهودي من أصل إثيوبي، والآخر بدوي.

وفي سياق متصل قلل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، من قيمة الحكم الصادر بحق الأسير نائل البرغوثي الذي أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى السابقة التي كان تعرف بصفقة شاليط، بين حماس وإسرائيل عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014. وأول من أمس أعادت إسرائيل الحكم بحقه الذي كان قائما قبل الصفقة، وهو السجن المؤبد إضافة إلى 18 عاما. وقضى البرغوثي بالسجن 36 عاما.

وقال، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، «إن الحكم الصادر بحق القائد نائل البرغوثي حكم منعدم ولا قيمة له».

وتابع «والقسام قرر تحرير الأسرى وباتت مسألتهم بإذن الله مسألة وقت فقط».

وسبق أن أعلن قائد رفيع في كتائب القسام، قبل يومين أن قيادة الكتائب تلقت مؤخرا عروضا إسرائيلية مختلفة عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة لتبادل أسرى جديدة مقابل جنودها الأسرى في غزة. وقال إن الأعداد والصيغة التي قدمتها إسرائيل حتى الآن للصفقة المقترحة «لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة». وأكد وقتها كذلك أنه لا صحة لما نشرته إسرائيل حول عرض إنجاز الصفقة مقابل تسهيلات تجارية.

يشار إلى أن صفقة الأسرى السابقة بين حركة حماس وإسرائيل، شملت إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية، مقابل إطلاق الحركة سراح الجندي جلعاد شاليط. وجرت الصفقة وقتها برعاية مصرية، غير أن إسرائيل أعادت اعتقال العديد من الأسرى الذين أطلق سراحهم ضمن تلك الصفقة في مناطق الضفة الغربية.