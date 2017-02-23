﻿نتنياهو من استراليا يتحدث عن حكم ذاتي للفلسطينيين فقط وهرتسوغ يدعو لمفاوضات بعد عشر سنوات تهدئة في الضفة

الناصرة – «القدس العربي»: بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاختيار ما يريانه مناسبا من حلول، تراجع رئيس حكومة الاحتلال عن تسوية الدولتين واقترح بدلا منها حكما ذاتيا، وبالتزامن اقترح رئيس المعارضة دولة فلسطينية مؤقتة وبدون سيادة.

ومن استراليا حيث يواصل زيارة رسمية أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه لقيام دولة فلسطينية واقترح حكما ذاتيا مكانها، وكرر تلويحه بالشروط التعجيزية لتسوية الصراع. متنكرا لمواقفه المعلنة السابقة منذ خطاب بار إيلان في 2009. واعتبر نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأسترالي، ملكوم تورنبول، أمس، أنه يفضل عدم التعامل مع الشعارات بل مع المضمون، مستخدما مجددا الترهيب الديماغوجي من دولة فلسطينية إسلامية متطرفة على حدود إسرائيل.

وتجاهل الحصار السياسي منذ عقد ونيف على غزة والحروب العدوانية التي شنتها ضدها والدمار الرهيب الذي خلفته فيه. وادعى وفقا لبيان صادر عن مكتبه، أن إسرائيل انسحبت من غزة واقتلعت جميع المستوطنات هناك وأعطت الأراضي للسلطة الفلسطينية، لكن غزة تحولت إلى دولة إرهابية حمساوية مدعومة من قبل إيران.

وعلى غرار إلقاء الكرة في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم نتنياهو حركة حماس أيضا بأنها تطلق آلاف الصواريخ نحو إسرائيل. وكرر شروطه لحل الصراع بدعوة الفلسطينيين من جديد لاعتراف غير معقول بإسرائيل كدولة يهودية. وتابع في توجهاته التي تعتبرها أوساط إسرائيلية أيضا تضليلية «لا يعقل أن هناك من يقول إنه يجب على الفلسطينيين أن يحصلوا على دولة وبنفس الوقت يواصلون المناشدة بتدمير الدولة اليهودية إسرائيل. إذن، مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بالدولة اليهودية هو أمر إجباري». واستثمر حالة الفوضى القائمة في بعض الدول العربية لتبرير تعنته بالقول «نعرف ما هو الواقع في الشرق الأوسط. وإن لم تكن هناك إسرائيل لتضمن الأمن فالدولة الفلسطينية سرعان ما تتحول إلى قلعة أخرى للإسلام المتطرف. علينا أن نضمن أن الفلسطينيين سيعترفون بالدولة اليهودية، كما يجب علينا أن نضمن أن تمتلك إسرائيل السيطرة الأمنية على جميع الأراضي» قاصدا كل فلسطين.

في المقابل وكمن يخاطب الإسرائيليين خاصة ممن يخشون تحول إسرائيل لدولة ثنائية القومية زعم نتنياهو أنه لا يريد ضم مليوني فلسطيني إليها كمواطنين ولا إخضاعهم للسيطرة الإسرائيلية، مدعيا أنه يريد لهم «التمتع بحرية في حكم ذاتي، ولكن بدون القدرة على تشكيل تهديد على إسرائيل». وكرر الزعم أن لب الصراع مع الفلسطينيين هو الرفض الفلسطيني المستمر للاعتراف بالدولة اليهودية مهما كانت حدودها. وخلص لتبرير رفضه للتسوية بالقول «حينما يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية وببقائها وبحق إسرائيل بالوجود على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي على أرض أجداده ستقع سائر القضايا في محلها».

وبدلا من التصدي لممارسات نتنياهو الديماغوجية ودعوته لتسوية الصراع على مبدأ الدولتين حتى ومن منطلق كونها خدمة لإسرائيل أيضا، فإن رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ عاد ليقترح خطة تسمى الدولتين، لكن بمثالب كثيرة تعتريها عدا عن اعتبارها قابلة للتحقيق بعد عشر سنوات فقط.

وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس» أمس استعرض هرتسوغ رؤيته لحل الصراع، التي تهدف أساسا إلى الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية، والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية، لتحقيق الانتصار الحقيقي للصهيونية». هرتسوغ الذي سبق وقال قبل شهور إنه لا يمكن تسوية الصراع بهذه الفترة استعرض من خلال «خطة النقاط العشر» رؤيته للوصول إلى حل الدولتين القائم على إبقاء الكتل الاستيطانية وتطويرها تحت السيادة الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتظل الضفة الغربية تحت قبضة الاحتلال، كما تفرض ترتيبات أمنية صارمة في قطاع غزة. ويسعى هرتسوغ إلى حل الدولتين بعد عشر سنوات تعمل فيها السلطة على نزع فتيل المقاومة، ويجري خلالها تعزيز التعاون مع الدول العربية في المنطقة، خاصة الأمني والاقتصادي، في هذه الأثناء تستكمل إسرائيل بناء الجدار الفاصل، والجدار المحيط بمدينة القدس المحتلة، وعزل القرى الفلسطينية القريبة من القدس.

وهو يشير إلى أن مقالته تعتمد على ثلاث حقائق: الأولى هي أن مشروع المستوطنات وصل إلى أبعاد تعرض وجود إسرائيل كدولة يهودية للخطر وسيحولها لدولة عربية. كما أن «قانون التسوية» و الأصوات التي تطالب بضم أجزاء من الضفة، المنطقة ج، هي تعبير عن هذا الخطر. وفي حين أن الكتل الاستيطانية هي جزء من الحل، فإن القرارات الجارفة بمواصلة البناء في الضفة هي جزء من المشكلة.

أما الحقيقة الثانية فهي أن استمرار السيطرة على شعب آخر وصلت إلى نقطة خطيرة تهدد اليوم، الطابع الأخلاقي لإسرائيل، وتهدد هويتها كدولة ديمقراطية. والحقيقة الثالثة وفق مزاعم هرتسوغ هي أن هناك حاجة للاعتراف بأن محاولة التوصل إلى سلام دائم دفعة واحدة في مؤتمر واحد، أو من خلال عملية تشتمل على معادلات وثوابت متفق عليها للحل الدائم، لم تنجح. لافتا الى انها فشلت مع إيهود باراك في كامب ديفيد، ومع إيهود أولمرت في أنابوليس، ومع بنيامين نتنياهو في مبادرة كيري، متناسيا دور اسرائيل في فشل التسوية.

ورسميا يقول إن التسوية ممكنة فقط بحل الدولتين «وهذا الحل قائم من خلال الرغبة الإقليمية في الاندماج بعملية سياسية، وبفضل حلفاء إقليميين جدد وأقوياء، وبفضل المصلحة المشتركة لنا ولجيراننا في القضاء على داعش، وصد إيران، والتقدم مع الفلسطينيين، وبفضل أسس مبادرة السلام العربية التي لا تزال قائمة، التي يجب دمجها بمخطط الفصل بيننا وبين الفلسطينيين، في ظل دعم إدارة ترامب». ويعتبر أن إسرائيل أمام فرصة تاريخية للقيام بعملية سياسية درامية وواعدة، تلزم باتخاذ قرارات سياسية شجاعة متهما نتنياهو بتفويت الفرصة في لحظة الحسم، وخضع لأصدقائه في اليمين، ولمجمل مخاوفه، وتنصل من التزاماته، وقضى على احتمال حقيقي كان قائما في ذلك الوقت للتوصل إلى تسوية إقليمية وتغيير وجه الشرق الأوسط.

وتشمل الخطة العشرية العمل على إعادة التأكيد مجددا على التزام الطرفين والمجتمع الدولي بالهدف النهائي وهو حل الدولتين اللتين تعيشان إلى جانب بعضهما البعض بسلام وأمن، وعلى الطرفين تحديد فترة تصل إلى 10 سنوات، تحدد خلالها المساحة الواقعة غرب نهر الأردن كمنطقة بدون عنف بكافة أنواعه. ويتم الاتفاق على إنفاذ القانون بشكل مشترك وفرض عقوبات بدون مهادنة ضد كل أنواع الإرهاب والتحريض. ويتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن ذلك، ويراقب تطبيقه بشكل مباشر.

وحسب الخطة فإنه في نفس الوقت، يتحرك الطرفان باتجاه تطبيق حل الدولتين: إسرائيل تواصل التقدم في عملية الانفصال عن الفلسطينيين من خلال استكمال الجدار الذي يحمي الكتل الاستيطانية (والقدس ضمن هذه المستوطنات) وإقامة منطقة عازلة بين القدس المحتلة وبين القرى الفلسطينية في محيطها، وكذلك عن طريق نقل صلاحيات أخرى للفلسطينيين على الأرض، بما في ذلك صلاحيات مدنية للفلسطينيين في أجزاء من المنطقة ج، بهدف تحقيق تطوير فلسطيني بين البلدات القريبة من الجدار، وبين المدن الفلسطينية الكبرى. وحسب مقترحات هرتسوغ الذي لا يأخذه الإسرائيليون على محمل الجد كمشروع معارضة أو سلطة حاكمة مستقبلا تجمد إسرائيل البناء خارج الكتل الاستيطانية، وتمتنع عن أية عملية تغير الواقع على الأرض في هذه المناطق، باستثناء احتياجات الأمن، لإتاحة المجال لتطبيق حل الدولتين. وبشكل مواز، يتم تسريع التطوير الاقتصادي الفلسطيني بشكل كبير، ويضمن ذلك بأدوات إقليمية ودولية، تشمل تطويرا مدنيا وتطوير مخيمات اللاجئين، وتطوير اقتصاد وصناعة قابلة للاستمرار.

وعلى الفلسطينيين وفق الخطة، منع كل إرهاب وتحريض، كما يعملون على بلورة اتفاق داخلي فلسطيني قومي واسع، يضم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة واحدة. وفي حال نفذوا ذلك، سيكون بإمكانهم الإعلان عن دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، ويكون واضحا أن تحديد حدودها النهائية يتم باتفاق فقط. وتدرس إسرائيل وفق الخطة بالإيجاب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعلن أنها ترى فيها شريكا لتطبيق تسوية دائمة نهائية. وضمن الخطة التي لن تجد من يقبلها في الجانب الفلسطيني سيواصل جيش الاحتلال العمل في الضفة الغربية، حتى حدود نهر الأردن، وفي محيط قطاع غزة ويستمر التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها. كما يعمل الطرفان على تطوير قطاع غزة، ويضمن ذلك إقامة ميناء، بما يتماشى مع ترتيبات أمنية صارمة، ونزع كامل للسلاح، وتدمير الأنفاق.

وبعد مرور هذه الفترة، وعلى فرض أنه لن يكون عنف في هذه السنوات في المنطقة، تبدأ المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بدعم من دول المنطقة والمجتمع الدولي، وبدون شروط مسبقة، وعلى قدم المساواة، وبجدية وحزم، باتجاه اتفاق سلام كامل ونهائي، وتسوية كل المسائل المختلف عليها المتبقية، وبضمنها ترسيم الحدود الدائمة، والقضايا الجوهرية، ووضع حد للمطالب والصراع. وتقضي الخطة التي تبدو نوعا من رفع العتب ضمن التجاذبات الإسرائيلية الداخلية، بدعم كل المنطقة لهذه الخطوات علانية وبكل قوتها، كجزء من عملية واسعة. وتبادر إسرائيل إلى إقامة مؤسسات شرق أوسطية مشتركة، تعمل على التطوير الإقليمي والتعاون في مجالات مختلفة، بينها الأمن والاقتصاد والمياه ومرور البضائع والعمال، وتقترح أن تكون القدس مركز هذا المجتمع الإقليمي. وكمن يحاول إمساك العصا من طرفيها وإرضاء اليسار واليمين يخلص هرتسوغ للقول إن المخاوف من خسارة إسرائيل، كدولة قومية تتحول في المحور الزمني القريب إلى ملموسة، ولذلك يجب تحريك عملية تحقيق حل الدولتين مجددا وبشكل مدروس وواقعي، يحول دون التدهور المنفلت العقال نحو المجهول. وبذلك أيضا يمكن إنقاذ الكتل الاستيطانية، والاحتفاظ بها تحت السيادة الإسرائيلية، وهو الانتصار الحقيقي للصهيونية».