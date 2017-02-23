﻿هادي يطالب أجهزته بـ«خطة أمنية مُحكمة» في عدن وبن دغر يكشف عن دعم خليجي بـ10مليار دولار

تعز ـ «القدس العربي» ووكالات: أعلن رسميا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس عن رفع وتيرة الإجراءات الأمنية في إقليم عدن والذي يشمل محافظات عدن، أبين ولحج، إثر اجتماع استثنائي عقده الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية لسد الفجوة الأمنية التي تعاني منها هذه المحافظات.

وقالت المصادر الحكومية ان الرئيس هادي عقد أمس الخميس اجتماعاً استثنائياً بقيادات الاجهزة الأمنية المختلفة في محافظات عدن، لحج وابين، حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب ونائب وزير الداخلية ورئيسي جهازي الأمن القومي والامن السياسي.

وذكرت أنه وضع امام القيادات الأمنية حجم المخاطر والتحديات والتطورات التي يشهدها اليمن على مختلف الاتجاهات والصعد وفي مقدمتها محافظات إقليم عدن، وشدد على «ضرورة توحيد الطاقات والجهود وتوحيد مصدر العمليات والسيطرة والقرار منعاً للازدواجية والإرباك وخلق الثغرات التي تنعكس سلباً على اداء سير العمل الامني واستتباب الأمن بصورة عامة».

وكشف هادي عن حجم التحديات والمخاطر الأمنية والتي قال انها «مع العمل المؤسسي والممنهج يمكن تجاوزها لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن والمجتمع اليمني».

وشدد على ضرورة «التنسيق والتكامل مع دول التحالف العربي في انشاء وتعزيز غرفة عمليات مشتركة يشارك فيها الجميع بموجب التخصص والتسلسل القيادي ومرجعيتها رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة»، في إشارة إلى توحيد القيادة العسكرية والأمنية في اليمن تحت قيادته، كمسؤول أول في البلاد، بعد حدوث بعض الاختلالات والتباينات في قيادة الأجهزة الأمنية وتضارب الاختصاصات والمصالح وهو ما أدى إلى مواجهات مسلحة في محافظة عدن مطلع الشهر الحالي بين القوات العسكرية التابعة للحكومة وقوات من كتيبة حماية مطار عدن.

وطالب مسؤولي الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية على «أهمية تفعيل عمل اجهزة البحث الجنائي والسجل المدني وغيرها من المصالح المرتبطة بحياة المواطن ومعيشتهم اليومية.. وضرورة بذل الجهود لتعزيزها وتفعيلها من خلال العمل التكاملي ووحدة الصف والهدف».

وقال الرئيس اليمني «ان أمن العاصمة المؤقتة عدن يتأثر سلباً وايجاباً بحال الأمن واستقراره بمحافظتي لحج وابين والذي يتطلب خطة مدروسة ومحكمة للقضاء على البؤر الإرهابية وتطهير الوطن من شرورها باعتبارها اداة من ادوات الانقلاب الذي يتبادل معها الادوار في زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة».

في غضون ذلك كشف رئيس الوزراء اليمني الدكتور احمد عبيد بن دغر امس الخميس عن التوجه الحكومي الراهن لتدشين إعادة الإعمار في اليمن بعد وعود مؤكدة من الدول الخليجية بدعم اليمن بنحو 10 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن لاعضاء الحكومة ومحافظي عدن ولحج وابين والضالع وصنعاء وشبوة وسقطرى وتعز والبيضاء لمناقشة رؤية الحكومة في التنمية وإعادة الإعمار للمرحلة القادمة.

وأكد على أن هذا الإجتماع يعد «فاصلاً بين مرحلة وأخرى، مرحلة عشناها ولا زلنا نعيش أيامها وفصولها ومرحلة قادمة، مختلفة نوعاً وهدفاً وغاية».

وقال «لقد زج بنا المغامرون في أتون حرب دمرت بلادنا، وأتت على الزرع والضرع وقوّضت أو كادت أن تقوض أسس الدولة الوطنية والنسيج الإجتماعي والهوية اليمنية الواحدة».

وأضاف «نعم اننا إزاء مرحلة مختلفة نوعاً وهدفاً وغاية، هي مرحلة البناء والإعمار بمعناها الواسع الشامل، بهدف التقدم نحو غد أفضل ومستقبل زاهر، نأمل أن يكون لهذه الكلمات معنى مختلف في الأيام القادمة عما تعودنا على سماعة في السنوات الماضية».

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن هناك توجه لدى دول التحالف العربي لتوفير 10 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنمية شاملة في اليمن، وأن الرئيس هادي تلقى تأكيدات هامة من قبل قيادات المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، خلال لقاءاته الأخيرة بقيادة هذه الدول مطلع الشهر الحالي، وأن هذا المبلغ أضحى متاحاً لليمن وتحت تصرف القيادة الشرعية لليمن.

ووأضح بن دغر ان توجيهات الرئيس هادي تقضي بـ«صياغة الأهداف العامة للمرحلة القادمة وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ووضع الخطط وإعداد الدراسات والتصاميم على نحو عاجل في مجالات منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات، وأن ننهض بالتنمية الشاملة في المدينة والريف ويجب أن تشمل الخطط المجالات الاجتماعية والثقافية، وأن تستهدف التخفيف من الفقر والعوز في البلاد وأن تحفز على رفع الوعي، والاعلاء من شأن قيم التسامح، ورفض العنف ونبذ الإرهاب».

مؤكدا على أن تشمل الدراسات الاقتصادية بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في كل من محافظات عدن والحديدة ومنطقة بلحاف في محافظة شبوه، بالوقود السائل والصلب بالغاز أو بالفحم، لوضع حل نهائي لأزمة الكهرباء في اليمن عند الانتهاء من إنشاء هذه المحطات، وتكون أساسا للنهضة في البلاد، على حد تعبيره.

إلى ذلك، حققت القوات الحكومية اليمنية تقدما جديدا في هجومها الهادف إلى السيطرة على الساحل الغربي لليمن حيث استعادت بلدة ومواقع شمال وشرق مدينة المخا اثر معارك مع المتمردين الحوثيين أوقعت 23 قتيلا من الطرفين، حسب مصادر عسكرية وطبية.

وبعد أقل من أسبوعين من سيطرتها على المخا المطلة على البحر الأحمر في جنوب غرب اليمن، سيطرت قوات حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي ليل الاربعاء الخميس على بلدة يختل الواقعة على بعد نحو 14 كلم شمالا والتي فر اليها المتمردون الحوثيون إثر طردهم من المخا.

كما تقدمت القوات الحكومية مدعومة بغطاء جوي من طائرات التحالف العربي بقيادة الرياض نحو عشرة كيلومترات شرق المخا وسيطرت على مواقع للمتمردين في جبل النار ومواقع دفاعية تابعة لمعسكر خالد، أحد أكبر معسكرات الجيش اليمني التي يسيطر عليها المتمردون، وفقا للمصادر ذاتها.

وذكرت مصادر طبية ان المعارك التي شهدتها المنطقة في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى مقتل 16 متمردا حوثيا وسبعة جنود، بينما تمّ أسر 12 مقاتلا من الحوثيين الشيعة، حسب المصادر العسكرية. وفي الحديدة على بعد نحو 170 كلم شمال المخا، قتل سبعة حوثيين وجرح 15 اخرون في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي، حسبما افادت مصادر أمنية.

وطال القصف تجمعات ونقاط تفتيش في عدة مناطق في المحافظة. ودمرت في القصف معدات واسلحة للحوثيين ومخزن للسلاح ودباباتان إضافة إلى منصة صواريخ بعد ساعات قليلة من إطلاق صاروخ منها على موقع القوات الحكومية في المخا.

كما قصفت مقاتلات التحالف جسرا يربط بين محافظتي الحديدة وتعز ما ادى إلى اعاقة حركة المئات من المسافرين وتوقف عشرات المركبات والشاحنات.

ومنذ السابع من كانون الثاني/يناير، تشن القوات الحكومية مدعومة بطائرات وسفن التحالف العربي، هجوما قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي، في عملية أطلق عليها اسم «الرمح الذهبي». وهدف العملية طرد المتمردين الحوثيين من المناطق المطلة على البحر الاحمر على ساحل يمتد على نحو 450 كلم، وهي المخا والحديدة ومنطقة ميدي القريبة من الحدود السعودية.

وقتل الثلاثاء نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني اللواء احمد سيف اليافعي، احد أبرز قادة الهجوم.