﻿الحمد الله يبحث مع ملادينوف سبل تعزيز التعاون ولافتات ضخمة على مدخل رام الله تروج «للدولة الواحدة»

رام الله – «القدس العربي»: استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه برام الله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وبحث معه سبل التنسيق والتعاون المشترك’ ومواءمة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية مع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام الست المقبلة.

وناقش رئيس الوزراء مع ملادينوف آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال خاصة التصعيد الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وحملة الاعتقالات بحق المواطنين. ودعا الأمم المتحدة إلى مساندة الحكومة في تنفيذ خططها التنموية في ظل سياسة إسرائيل في فرض الأمر الواقع وسيطرتها العسكرية خاصة على المناطق «ج» وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعة.

واستقبل الحمد لله وفدا من مجلس الشيوخ البرازيلي، بحضور السفير البرازيلي لدى فلسطين فرانسيسكو ماورو اولند براسيل، حيث أطلعهم على التطورات السياسية وانتهاكات الاحتلال. وشدد على أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، هو حل الدولتين، الذي تناضل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من أجل الحفاظ عليه عبر كافة الوسائل السلمية والدبلوماسية.

ووضع الوفد في صورة مخاطر الاستيطان على العملية السياسية وحل الدولتين، معبرا عن أمله في أن تقوم البرازيل ببذل مزيد من الجهود للضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق المواطنين الفلسطينيين وإلزامها بمتطلبات السلام، ووقف سياستها في الاستيطان والتهجير القسري.

وثمن الحمد الله العلاقات الثنائية بين فلسطين والبرازيل، ورفع تمثيل فلسطين إلى سفارة العام الماضي، مقدما الشكر على دعمها المالي لإعادة إعمار قطاع غزة.

في غضون ذلك فوجىء الكثير من الفلسطينيين الداخلين والخارجين من وإلى مدينة رام الله في الضفة الغربية وتحديداً المارين في شارع القدس المؤدي إلى قلنديا بلافتات ضخمة معلقة وسط الشارع تروج لفكرة الدولة الواحدة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحملت اللافتات الضخمة شعار «إذا كان الخيار بين دولة واحدة أو دولتين، فأنا أختار الدولة الواحدة». ويبدو أن اختيار مكان وضع اللافتات لم يكن اعتباطياً كونها وضعت على مدخل بلدة كفر عقب التي تخضع للسيادة الأمنية الإسرائيلية وبالتالي سيصعب على الفلسطينيين إزالتها بسهولة. وقضية اللافتات هذه لم تكن الأولى من نوعها كون مجموعة إسرائيلية حاولت الترويج لهذه الفكرة على الطرقات الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل فترة ليست بالبعيدة، فيما علقت على مدخل رام الله وفي المنطقة ذاتها، لافتات تروج للدولة الواحدة قبل قرابة العام.

وتروج هذه المجموعات لفكرة اتفاق سياسي يقوم على أساس دولة واحدة ديمقراطية لشعبين، وهو ما زاد الاعتقاد أن تكون الحركة الشعبية للدولة الديمقراطية الواحدة على فلسطين التاريخية وراء هذه اللافتات وهي حركة تأسست قبل نحو أربع سنوات. وأبدى الفلسطينيون امتعاضاً من هذه اللافتات، خاصة أنها على مدخل مدينة رام الله المدينة الرئيسية للسلطة الفلسطينية وكذلك للديبلوماسيين وزوار المدينة الفلسطينيين والأجانب، وكذلك لأنها تزامنت مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام دولة فلسطينية وحديث الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب عن عدم معارضته لفكرة الدولة الواحدة.