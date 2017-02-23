﻿طلب استدعاء لوزير الداخلية في مجلس النواب المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم النائب المصري، هيثم أبو العز الحريري، عضو تكتل « 25 ـ 30»، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، بشأن ما وصفها بالممارسات المرفوضة دستوريا وقانونيا من بعض أفراد وزارة الداخلية تجاه المواطن المصرى.

وقال في الطلب الذي تقدم به لعلي عبد العال رئيس مجلس النواب: «لقد أقسمنا جميعا على احترام الدستور المصري، الذي منح أعضاء مجلس النواب الحق في مراقبة أداء الوزراء واستخدام كل الوسائل الرقابية لمحاسبة الحكومة، كما أن استدعاء أي وزير حق أصيل في مجلس النواب، والدستور المصري لم يمنح اي وزير حصانة من الاستدعاء والمحاسبة».

وقال الحريري لـ«القدس العربي»: «خرجت ثورة يناير المجيدة ضد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير إنسانية، تلك الممارسات التي قامت على تلفيق الاتهامات والتعذيب وقتل المواطنين، ومن حق الشعب علينا ومن واجبنا كممثلين عن الشعب أن نتخذ كل الإجراءات التي تحافظ على حياة المواطن المصري ولا تنتهك كرامته».

وأضاف: «على الرغم من تعديل قانون الشرطة طبقا لما طالبت به الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، إلا أن ممارسات أفراد وضباط وزارة الداخلية مستمرة بدون تغير».

وتابع: «كل يوم نرى ونسمع عن مقتل مواطن مصري بيد ضابط شرطة أو أمين شرطة، كل يوم نرى ونسمع عن تعذيب مواطن مصري داخل القسم أو في السجون أو في الشوارع، هذه الممارسات التي تشعر المواطن بانعدام العدل والرحمه تجعله يسخط على النظام المصري بأكمله».

وأكد الحريري أنه طلب استدعاء وزير الداخلية شخصيا للجنة المختصة لمناقشة طلب الإحاطة، بخصوص اتهامات بقتل وتعذيب عدد من المواطنين فى محافظات مختلفة على أيدي بعض ضباط وأمناء الشرطة في وزارة الداخلية.

وكان العام الجاري شهد عدة وقائع اتهم فيها الأهالي أفراد الشرطة بقتل ذويهم سواء في الأقسام أو الشوارع.

ففي 12 فبراير/ شباط 2017، أعلنت أجهزة الأمن في محافظة الغربية، القبض على أمين شرطة قتل مواطناً بطلق ناري أطلقه بطريق الخطأ، خلال مطاردة سائق توك توك في شوارع مركز زفتي.

وفي 8 فبراير 2017، تجمع المئات من أهالي قرية مشلة في كفرالزيات في محافظة الغربية، أمام أبواب المستشفى العام؛ احتجاجًا على تأخر تشريح جثة شاب توفي داخل قسم شرطة المركز.

وقال أهالي المتوفى إن ضباط مباحث قسم شرطة كفرالزيات، ألقوا القبض على الشاب وزميليه، وتم إخلاء سبيل المرافقين، بينما ظل الشاب محتجزًا داخل ديوان قسم شرطة المركز، واتهموا ضباط الشرطة بضرب الشاب وتعذيبه بالكهرباء، دون أن يكون متهمًا في أي قضية أو مسجل خطر، والتحقيق معه دون إثبات المحضر.

وفي 4 فبراير 2017، حرر مواطن في أسيوط، محضراً، اتهم فيه قوة من مركز شرطة البداري بقتل نجله، بطلقات نارية من سلاح آلي، في قرية عرب مطير في المركز.

وقال المواطن في المحضر الذي حمل رقم 703 لسنة 2017، إن قوة مكونة من ضابطي شرطة، و5 أمناء، ومخبرين، مستقلين سيارة ميكروباص غير تابعة للشرطة، قامت بالتعدي على نجله في أثناء وجوده بالحقل، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، أودت بحياته، بعدما أصابته في الرئة والكبد، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما قالت المصادر الأمنية، إن القتيل هارب من حكم بالمؤبد فى قضية قتل ارتكبها عام 2011، وصدر حكم ضده عام 2012، وإن معلومات وردت للقوة الأمنية بوجوده في القرية، فتوجهت لضبطه، إلا أنه أطلق نار على القوة فبادلته إطلاق النار، وأصيب بطلقة واحدة وتم اصطحابه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وفي 10 يناير/كانون الثاني 2017، اتهم مواطن ضابط شرطة بقسم شرطة أول الزقازيق بقتل نجله، أثناء التحقيق معه في قضية «سرقة هاتف»، وقال الأب إن نجله أُلقي القبض عليه منذ 3 أشهر، في قضية سرقة هاتف نجل مستشار، موضحا أنه عندما حضرت قوة من الشرطة لضبطه، فتشت المنزل، ولم يعثروا على الهاتف، وأفاد بأنه أخبرهم بأن أحد الأشخاص توجه له لمطالبته بفك شفرة على الهاتف، لكنه رفض وانصرف هذا الشخص دون أن يعلم أن الهاتف مسروق من الأساس.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في 11 فبراير/شباط الجاري، انطلاق حملة وطنية تحت شعار «الانضباط أسلوب حياة» بمشاركة عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية والشبابية، مدة 7 أيام بهدف إعادة الانضباط للشارع المصري والقضاء على التصرفات المسيئة.