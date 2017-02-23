﻿رفض تظاهرات عشائر عربية من الموصل طالبت بالانضمام إلى إقليم كردستان

الموصل ـ «القدس العربي»: قوبلت تظاهرات لعشائر عربية في الموصل تطالب بالانضمام إلى إقليم كردستان، برفض قوى سياسية وعشائرية من المحافظة، معتبرة إياها محاولة لتكريد مناطق عربية في وقت تخوض فيه الحكومة العراقية حرب شرسة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقال النائب عن نينوى، عبد الرحيم الشمري إن «التظاهرة التي خرجت فيها بعض العشائر العربية في إحدى مناطق الموصل، والتي طالبت بالانضمام إلى إقليم كردستان، هي عملية مدبرة من حكومة الإقليم».

وأشار في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، إلى أن «التظاهرة التي نظمها بعض شيوخ العشائر العربية المتعاونين مع سلطات الإقليم وطلبة المدارس، تمت بضغط من الحزب الديمقراطي الكردستاني».

وأكد أن «أفرادا من تلك المناطق اتصلوا به وأبلغوه بوجود ضغوط وتهديدات من البيشمركه على سكان بعض مناطق نينوى مثل اسكي موصل وأنه وربيعة وزمار وغيرهما، لإجبارهم على الخروج في التظاهرة والمطالبة بالانضمام إلى الإقليم، من أجل تصويرهم وبث الفلم عبر وسائل الإعلام».

وكشف أأن «البيشمركه هددوا المعارضين لرغبات الكرد بطردهم إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش».

وذكر الشمري بأن «الحزب الديمقراطي عمد مؤخرا إلى تطويع أعداد من العرب ضمن البيشمركه، مستخدما الإغراءات والقوة أحيانا، وهذا الإجراء مخالف للدستور والقانون، وفي الوقت نفسه منعت سلطات الإقليم سكان تلك المناطق من التطوع في الجيش والشرطة لكي تبعد أي انطباع بعروبة سكان تلك المناطق عندما تأتي جهات دولية للاطلاع على واقعها عندما يتم ضمها إلى الإقليم». وتساءل «هل تسمح سلطات الإقليم للقوة العربية التي شكلتها بالعمل في دهوك أو أربيل». وشدد على أن «العشائر العربية في محافظة نينوى تتمسك بعروبتها وبعائدية مناطقها إلى حكومتي نينوى وبغداد، معربا عن أسفه لـ»استغلال الإقليم، الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة حاليا من أجل إجراء تغيير سكاني فيها».

وحذر من «بروز مشاكل مستقبلا بين سكان المنطقة»، داعيا أن «لا يقوم أي أحد بتعكير فرحة الانتصار على داعش بمثل هذه الإجراءات».

وسبق أن وجه العديد من النواب في محافظة نينوى منهم عبد الرحمن اللويزي وأحمد الجبوري وآخرون، اتهامات إلى حكومة إقليم كردستان بمحاولة الاستحواذ على مناطق عربية ضمن المحافظة مستغلة انشغال الحكومة المركزية بالحرب على تنظيم «الدولة».

وأظهرت مشاهد عرضت على قنوات محلية، تظاهرة في إحدى مناطق نينوى، تضم بعض الرجال وطلاب المدارس تحت حراسة عناصر البيشمركه، وهم يرددون شعارات وهتافات تطالب بضم مناطقهم إلى الإقليم.

يذكر أن أحد شيوخ عشائر الموصل، أعلن في خلال الشهر الحالي عن تشكيل أول لواء عسكري من عرب المحافظة تابع للقوات الكردية (البيشمركه)، لحماية مناطق غرب الموصل، باسم لواء (غرب دجلة).

وقال الناطق باسم ما يسمى «حشد عشائر نينوى» مزاحم الحويد، إن «2000 مقاتل من أبناء العشائر العربية في زمار وربيعة والعياضية وقسم من قضاء سنجار، يتلقون حاليا تدريبات في معسكر (خنس) في قضاء شيخان أوشكت على الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة».

وتخضع بعض المناطق العربية في محافظة نينوى حاليا لسلطة إقليم كردستان بعد احتلال تنظيم «الدولة» للموصل في حزيران/يونيو 2014، مما أدى إلى وجود فراغ من الحكومة المركزية، عمدت البيشمركه على أشغاله والمطالبة بضم تلك المناطق إلى الإقليم بحجة كونها من المناطق المتنازع عليها.