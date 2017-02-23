﻿لبنان: إخلاء سبيل بهيج أبو حمزة رغماً عن إرادة جنبلاط… ووهّاب يشمت

بيروت – «القدس العربي»: بعد سنوات على توقيفه بموجب 17 دعوى قضائية رفعها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ضد مدير أعماله السابق بهيج أبو حمزة أخلي سبيل الأخير.

إذ أقدمت الهيئة الاتهامية على فسخ قرار قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب المقرّب من جنبلاط، والذي ردّ طلب تخلية سبيل أبو حمزة لعدم اكتمال اجراءات التحقيق في دعوى الزعيم الدرزي ضده. لكن الهيئة، منعت أبو حمزة من السفر لضرورات التحقيق.

وكانت الاعلامية منى أبو حمزة وجّهت رسالة إلى جنبلاط، دعته فيها إلى لقاء زوجها، معتبرة أن «الامر تعدى كونه مسألة عائلية أو شخصية وتحوّل إلى مبدأ واقتناع وقضية حريات واستباحة كرامات».

وفور صدور قرار تخلية السبيل غرّد رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهّاب قائلاً: «سقط الطاغوت، فاز القضاء، انتصر الحق، قُضي الأمر، بهيج أبو حمزه حراً، تحية لسليم جريصاتي وطنوس مشلب وفادي عنيسي وسهيل عبود أعدتم الأمل بالقضاء».

وكان قاضي التحقيق في بيروت، فادي عنيسي أصدر قراراً بإخلاء سبيل أبو حمزة من دون أي كفالة في الدعوى المرفوعة ضدّه من شركة «إلوود» البانامية بتهمة «الإفلاس الاحتيالي».

واستنكرت أوساط الحزب الاشتراكي القرار ولمّحت إلى تدخلات سياسية في القضاء، في إشارة غير مباشرة إلى وزير العدل الجديد، سليم جريصاتي.