﻿الرئاسة المصرية: توطين الفلسطينيين في سيناء شائعات

القاهرة ـ « القدس العربي»: في أول تعليق رسمي صريح من النظام المصري على مقترح توطين الفلسطينيين في سيناء، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، إن ما تردد بشأن توطين الإخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري.

وقال المتحدث في بيان، أمس، إنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير المتوقعة وغير المقبولة، خصوصا أن أرض سيناء جزء عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد أغلى التضحيات من جانب أبناء مصر الأبرار.

وشدد على أهمية عدم الالتفات إلى ما وصفها بـ»الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة»، متهما البعض بإثارتها بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة، مشيرا إلى أنه من الأجدى مواصلة العمل على تعزيز وحدة الصف والتكاتف الوطني باعتبارهما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الشائعات.

إلى ذلك، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعا مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للشرطة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الاجتماع ناقش التطورات الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى مستجدات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، في إطار المتابعة الدورية للتدابير والخطط الأمنية التي نفذتها القوات المسلحة والشرطة لملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي لمساعيها للنيل من أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف أن «الرئيس وجه بالتنسيق المكثف بين الجيش والشرطة، والعمل على إطار منظومة أمنية متكاملة، وضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة البلاد».

وأشار السيسي إلى ضرورة الاستمرار في توفير التدريب الأمني الراقي لأفراد القوات المسلحة والشرطة، وفقا لأعلى المعايير وأحدث ما وصلت إليه العلوم العسكرية في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية، والاستعداد لتنفيذ المهام التي ستوكل إليهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف حماية أمن مصر.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في شمال سيناء والتصدي لأي محاولات لاستهداف المدنيين والنيل من وحدة النسيج الوطني.