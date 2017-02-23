﻿أولاند يتهم اليمين المتطرف والمتشددين الإسلاميين بتغذية خطاب الكراهية ومعاداة السامية

باريس ـ «القدس العربي»: نظم مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا مساء الأربعاء، عشاءه السنوي في أحد أفخم الفنادق في باريس، وعرف حضور أكثر من 800 شخصية، من سياسيين ومثقفين وفنانين. كما شهدت حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إضافة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية، باسثناء زعيم الحزب الراديكالي اليساري جان لوك ميلونشون، ورئيسة حزب «الجبهة الوطنية» المتطرف، مارين لوبان، بدعوى التحريض على الكراهية ومعاداة إسرائيل. كما لم يتم توجيه الدعوة ليانيك جادو، مرشح حزب «الخضر» لاتهامه بمناصرة حركة «بي دي اس» الداعية لمقاطعة الدولة العبرية.

عدم دعوة كل من يستعدي إسرائيل

وفي كلمة الافتتاح، قال فرانسيس خليفة رئيس مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا، إنه لم يوجه الدعوة لهؤلاء المرشحين الثلاثة على اعتبار أنهم «يحرضون على الكراهية. لوبان تحرض ضد الأجانب ولها خطاب عنصري، أما ميلونشون، فيحرض ضد إسرائيل. ويانيك جادو يدعو لمقاطعتها. وبالتالي لا مكان لهم بيننا في هذا العشاء». واستطرد قائلا «مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا يدعو بشكل صريح إلى قطع الطريق على كل من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في الانتخابات الرئاسية». كما اتهم فرانسيس خليفة «بعض المسلمين في فرنسا وليس كلهم» بمعاداة السامية كما استنكر «الخطاب الذي يعادي الصهيونية، لكن في حقيقة الأمر هو خطاب يعادي السامية» حسب زعمه.

ودافع فرانسيس خليفة عن دولة إسرائيل قائلا: «إنها دولة ديمقراطية، ودولة الحريات والحقوق… لكن هناك من يسعى لإظهار إسرائيل كدولة مارقة».

كما ألقى الرئيس الفرنسي كلمة مطولة دامت 30 دقيقة، وعبر فيها عن التزام الحكومة الفرنسية بحماية اليهود الفرنسيين، ومعاقبة كل أشكال معاداة السامية. ورحب أولاند بـ«انخفاض نسبة معاداة السامية بـ58 في المئة في عام 2016» وأكد أن الحكومة عملت على «تعزيز حماية 820 مؤسسة يهودية فرنسية» واصفا ذلك بأنه «أولوية وطنية ملحة». كما تعهد بمواصلة محاربة «خطاب الكراهية ضد اليهود في وسائل التواصل الاجتماعي، ومعاقبة كل من يقف وراء ذلك». واعتبر أولاند أن كلا من الفكر الإسلامي المتطرف، واليمين المتطرف يغذيان كل أشكال الكراهية بما فيها معاداة السامية. وبنيرة حادة، تعهد أولاند قائلا « لن نسمح أبدا للأفكارالمتطرفة بالانتشار مهما كان مصدرها».

كما عرج الرئيس الفرنسي، في كلمته، بالتأكيد على وقوف فرنسا منذ تأسيسها إلى جانب إسرائيل، واصفا إياها بـ«الدولة الصديقة والديمقراطية الحية». التي تعيش وسط «التهديدات» من طرف جيرانها. وأكد أولاند أن فرنسا ستقف إلى جانب الدولة العبرية، و«لن تسمح أبدا بمن يهدد وجودها.(…) ولن نسمح أبدا بإيران كقوة نووية».

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تعادي كل من يعادي إسرائيل لذلك «عززت من ترسانتها القانونية لتصبح أول دولة في العالم تجرم مقاطعة الدولة العبرية، مثل حركة «بي دي اس». وأضاف «محاربة الصهيونية ليست مشروعة، وهي شكل مقنع من أشكال معاداة السامية».

في المقابل، دافع فرانسوا أولاند عن الموقف الفرنسي الداعم لحل الدولتين: «من أجل السلام في الشرق الأوسط، الحل يبقى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام» وأضاف: «عبرنا أيضا عن موقفنا من الاستيطان الذي يتواصل بوتيرة خطيرة، الأمر الذي يعيق قيام دولة فلسطينية، وبدون دولة فلسطينية، لن يكون هناك سلام».مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك ضغوط على إسرائيل في هذا الإطار»الحل لن يكون أبدا مفروضا من المجتمع الدولي. الأمر يعود للإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على كل مسائل الوضع النهائي، وخصوصا القدس».

يشار إلى أن أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية حضروا أيضا مأدبة العشاء، وقال مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون، «لبيت الدعوة كباقي الأعوام السابقة، وهي فرصة للتعبير عن مشاعر الاحترام والود لليهود الفرنسيين، ومن أجل التضامن معهم ضد كل أشكال الكراهية ومعاداة السامية، التي يجب محاربتها بكل قوة». أما المرشح المستقل إمانويل ماكرون، صاحب حركة «إلى الأمام» فعبر عن «ارتباطه القوي بالطائفة اليهودية في فرنسا، وما يكنه لها من احترام ومودة».

وقال مرشح الحزب الاشتراكي بونوا آمون «جئت لأعبر عن مشاعر الأخوة التي أصبحت مهددة بسبب صعود الخطاب العنصري، والكراهية ومعاداة السامية من طرف تجار الخوف». في إشارة إلى اليمين المتطرف.

حزب الخضر: لا لتجيير الحقيقة من أجل دعوة للعشاء

وفي ردود الأفعال للأحزاب التي لم تتم دعوتها للعشاء من طرف مجلس ممثلي الديانة اليهودية، استهجن المرشح اليساري الراديكالي، جان لوك ميلونشون، الاتهامات التي وجهها له فرانسيس خليفة، المتمثلة في «التحريض على كراهية إسرائيل». ورد ميلونشون قائلا «يا للعار. إن رئيس مجلس ممثلي الديانة اليهودية يشتمني.

كيف يجرؤ على مقارنتي باليمين المتطرف، علما أنني أقوم بحرب لا هوادة فيها ضد كل أشكال الكراهية ومعاداة السامية».

واستطرد قائلا: «إذا كان مجلس ممثلي الديانة اليهودية يمثل الحكومة الإسرائيلية فأنا أعارضه. وأجدد معارضتي لنتنياهو ولكل من يخرق قرارات مجلس الأمن».

كما أن مرشح الخضر «يانيك جادو» تمت مقاطعته، ولم يتم توجيه الدعوة له، واتهمه مجلس المؤسسات اليهودية، بمناصرة حركة «بي دي اس» في فرنسا التي تدعو لمقاطعة إسرائيل. ورد جوليان بايو، المتحدث باسم الخضر قائلا «لا يمكن التستر عن الحقيقة، أو تجييرها من أجل دعوة للعشاء. الاستطيان عائق أمام عملية السلام.

والمقاطعة أداة سلمية في يد المواطنين وأضاف بايو «لا يمكن قبول الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، داخل هذه المستوطنات، التي تنتج أيضا هذه المواد التي ندعو لمقاطعتها. مجلس ممثلي الديانة اليهودية له موقف مؤيد لهذه المسائل، ونحن ندافع عن حل الدولتين».

يشار إلى أن العشاء السنوي لمجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا، يأتي هذا العام في فترة مفصلية، لأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية في أقل من شهرين، وكل استطلاعات الرأي تشير إلى أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ستتصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان، على أن تهزم في الدورة الثانية في السابع من مايو/أيار، أيا كان المرشح الذي سيواجهها، سواء من اليمين أو اليسار.

ويرى مراقبون أن الحضور المكثف للسياسيين، وتسابق المرشحين للانتخابات الرئاسية لحضور العشاء السنوي الذي نظمه مجلس ممثلي الديانة اليهودية، يعكس حجم القوة والنفوذ التي تتمع بها هذه المؤسسة، ورغبة هؤلاء المرشحين خطب ود اليهود واللوبي الصهيوني في فرنسا.