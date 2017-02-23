﻿باحثة ليبية: المشهد السياسي «ذكوري» وجميع الأطراف تتفق على عدائيتها للمرأة

تونس – «القدس العربي»: قالت الباحثة الليبية نجوى بن شتوان إن المشهد السياسي في ليبيا يتّسم بالطابع الذكوري، مشيرة إلى أن وجود النساء في حكومتي طبرق وطرابلس هو مجرد «ديكور» ويأتي في إطار بروتوكولي تماشياً مع الضغوط الدولية، مشيراً إلى أن قرار منع المرأة من السفر دون «محرم» الذي اتخذ من قبل الحاكم العسكري في «درنة»، سبق أن طبّق لعدة مرات خلال حكم الرئيس السابق معمّر القذافي وتم التراجع نتيجة الضغط الشعبي.

وأضافت لـ«القدس العربي»: «المشهد الليبي هو أكثر من ذكوري والدليل عل ذلك هو قرار سفر المرأة بمحرم مؤخراً!، أما التمثيل النسائي في الحكومة فقد أصبح من بروتوكلات أي حكومة تتأبط إدارة ليبيا، إذ لا بد أن تطعّم نفسها بعدة نساء تمشّياً مع الضغوط الدولية التي تُلزمها بتمكين المرأة، ففي ليبيا جميع الأطراف المتناحرة تتفق على عدائيتها للمرأة وفي الوقت نفسه نجدها تستعمل نساء في واجهتها، حكومة طبرق وحكومة طرابلس سواء بسواء، بل حتى داعش (الدولة الإسلامية) لديهم نسائهم. أما الوضع السياسي فلا يرسمه حقيقة إلا الذكور، والتسلسل الذي مرت به ليبيا كله صنعه الرجال، والمرأة كانت ولا تزال مجرد تابعة».

وكان اللواء عبد الرازق الناضوري رئيس الأركان في «الجيش الليبي» التابع للجنرال خليفة حفتر اتخذ قبل أيام قراراً مثيراً للجدل يتعلق بحظر سفر النساء دون ستين عاما إلى الخارج دون محرم، مبرراً ذلك بأنه «للحفاظ على الأمن القومي الليبي»، غير أنه اضطر لاحقاً إلى تجميده بسبب الضغط الشعبي.

وعلّقت بن شتوان على ذلك بقولها «مثل هذه التصرفات العشوائية مرت بها ليبيا خلال العهد السابق، فعلها القذافي من قبل لأثر من مرة واضطر إلى إلغائها سريعاً حتى في ظل عدم وجود ضغط شعبي كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالذي حدث هذه المرة، لأنها قرارات ارتجالية ولا أساس حكيم لها، كما أن الأسباب التي قدمها الحاكم العسكري للقرار مخزية جداً، وهو إن تعنت ولم يتراجع عنها سيعرّضه ذلك لطائلة القانون وإن طال مدى الجدل أو الفوضى في استعمال المنصب، فهو سيكون مطالباً في يوم ما يتغير فيه وضع الكراسي في ليبيا إلى مسألة قانونية من أي امرأة ليبية شملها قراره، فضلاً عن اتهامه بالعمالة والجوسسة».

وحول السيناريوهات المحتملة للوضع الحالي في ليبيا، قالت بن شتوان «الرؤية في ليبيا مشوّشة جدا، والأوضاع على الأرض معقّدة ومتداخلة بشكل كبير، هناك توازن في القوة بين جميع الأطراف المتناحرة على السلطة وهذا ما يجعل حسم القتال بينهم بعيداً، ومحاولة ايجاد حل سياسي أمر صعب، فالتسلّح الذي تمكنت منه جميع الأطراف، وربما من نفس الداعمين للحرب في ليبيا في نفس الوقت، يجعل الحسم على الطاولة مستحيلا لأنه مرتبط بالحسم العسكري، ولا أعتقد أن ما قامت به الأمم المتحدة ناجع أو أنه سيفيد في سبيل حل الأزمة الليبية. فاللاعبون في ليبيا إقليميون ودوليون بأيدٍ ليبية».

وكانت عدة أطرف دولية وإقليمية قدمت مؤخراً مبادرات عدة لحل الأزمة الليبية، كان آخرها المبادرة الثلاثية التي جمعت بين تونس والجزائر ومصر، حيث اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في تونس واتفقوا على دعم «التسوية السياسية الشاملة في ليبيا».

وقالت بن شتوان «ثمة مبادرات كثيرة لحل الأزمة القائمة في ليبيا، لكن في النهاية القوي هو من سيفرض كلمته، فالجميع مدعوم من قوى إقليمية ودولية تطيل أمد الحرب، ولا أحد لديه الرغبة في حل، وأسواق السلاح تثري من الحرب الليبية والمقابر لدينا تزدهر وأموال ليبيا تذهب بسهولة إلى جيوب المقامرين ومدراء الصراع، فيما الوطن والمواطنون هم من يدفعون الضريبة عن صراع الكل من أجل السلطة والمال».