﻿روني يحسم التكهنات ويؤكد بقاءه في مانشستر يونايتد!

مانشستر – الأناضول: حسم وين روني مهاجم مانشستر يونايتد، التكهنات التي أثيرت مؤخراً حول رحيله عن الفريق الإنكليزي والاحتراف في الدوري الصيني. وأصدر روني بيانا قال فيه: «أنا ممتن لمن أبدى اهتمامه بي، لكن أريد أن أقول أنني باقٍ في مانشستر يونايتد». وأضاف: «آمل بأن ألعب دورا مهما في الفريق، وأساعده في تحقيق الأهداف المطلوبة على الجبهات الأربع التي نلعب فيها». وأوضح: «أقضي لحظة رائعة في النادي، وأود أن أبقى جزءا منه في الفترة المقبلة». وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول رحيل روني عن يونايتد وانتقاله للدوري الصيني بعد دخول العديد من الأندية الصينية في مفاوضات جادة معه.

الإصابة تغيب كازورلا حتى نهاية الموسم

لندن – د ب أ: أعلن أرسنال الإنكليزي أن لاعب وسطه الأسباني سانتي كازورلا سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الكاحل. ولم يشارك كازورلا في أي مباراة منذ إصابته في الشوط الثاني من المباراة التي اكتسح فيها أرسنال فريق لودوغوريتس 6/صفر في دوري أبطال أوروبا في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي. وبات اللاعب الأسباني يركز حاليا على تجهيز نفسه للموسم المقبل بعدما فقد الأمل في العودة للملاعب هذا الموسم. وانضم كازورلا (32 عاما) إلى ارسنال في 2012، من ملقة الأسباني مقابل 16.5 مليون جنيه استرليني وسجل 29 هدفا للفريق خلال 180 مباراة.

برشلونة وأرسنال يتنافسان على المدرب الأرجنتيني سامباولي

لندن – الأناضول: دخل أرسنال الإنكليزي في مفاوضات مع الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية الإسباني للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل خلفا للفرنسي أرسين فينغر. وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن أرسنال دخل في منافسة مع برشلونة للتعاقد مع سامباولي بعد نجاحه في تحقيق نتائج مميزة مع إشبيلية الموسم الجاري محليا وقاريا. جاء ذلك في الوقت الذي قدّم فيه رئيس إشبيلية خوسيه كاسترو عرضا لسامباولي لتمديد عقده الذي ينتهي آخر الموسم الحالي. وأشارت الصحيفة إلى عدم اهتمام مدرب إشبيلية بالعروض التي تُثار حاليا، وأنه يركز في الوقت الجاري مع فريقه في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

غوارديولا يبحث عن حارس مرمى جديد للسيتي

مانشستر – الأناضول: كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يبحث عن حارس مرمى جديد للتعاقد معه الموسم المقبل. وأضافت أن غوارديولا يرغب في التعاقد مع أحد الحراس الثلاثة الألماني أندريه تير شتيغن من برشلونة، وإيدرسون حارس بنفيكا البرتغالي، والواعد جوردان بيكفورد حارس سندرلاند الإنكليزي. وأوضحت أن المدرب الإسباني غير مقتنع تماما بمستوى الحارس التشيلي كلاوديو برافو، الذي فشل في إثبات ذاته مع الفريق هذا الموسم. وأشارت إلى أن الحارس جو هارت الذي ستنتهي إعارته لتورينو الإيطالي بنهاية الموسم الحالي لن يكون له مكان في السيتي لعدم قناعة غوارديولا به أيضا.

بودابست تنسحب من سباق الترشح لاستضافة أولمبياد 2024!

بودابست – د ب أ: قررت العاصمة المجرية بودابست سحب ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024، كما أفادت وكالة «إم تي آي» المجرية، لتنحصر المنافسة بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة لوس أنجليس الأمريكية لاستضافة الأولمبياد. وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء فيكتور اوربان: «الحكومة قررت التقدم باقتراح لمجلس بلدية بودابست واللجنة الاولمبية المجرية بسحب طلب استضافة اولمبياد 2024». يذكر أن غالبية أعضاء مجلس بلدية بوداسبت واللجنة الأولمبية موالون لرئيس الوزراء، ومن ثم فإن من المرجح أن يذعنوا للطلب. وكان المجريون المعارضون لإقامة الاولمبياد في بودابست قالوا إن البلاد لا يمكنها تحمل التكاليف الباهظة لاستضافة الأولمبياد.

رونالدو ومانشستر يونايتد الأكثر جذباً للجماهير الصينية

بكين – الأناضول: أجرت منظمة «ريد كارد»، دراسة حول اللاعبين والأندية الكروية المحبوبة لدى الصينيين. ووفقا للمنظمة، فإنها قامت بدراسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأثير 53 فريقا عالميا على الصينيين وشعبية هذه الفرق ولاعبيها في البلاد. فعلى صعيد اللاعبين، اعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الصدارة، يليه الألماني ذي الأصول التركية مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنكليزي. وجاء الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد ثالثا، بينما احتل لاعبا مانشستر يونايتد وين روني وزميله الفرنسي أنتوني مارسيال المركزين الرابع والخامس. وغاب لاعبو برشلونة الإسباني عن المراكز الخمسة الأولى في دائرة اهتمامات الجماهير الصينية، رغم وجود عناصر ذات خبرة أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغواني لويس سواريز. وعلى صعيد الفرق اعتلى مانشستر يونايتد اهتمامات الجماهير الصينية، بينما جاء بايرن ميونيخ الألماني ثانيا وأرسنال ثالثا.