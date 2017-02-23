﻿فوزنياكي تنهي مغامرة الأمريكية بيليس وتتأهل الى المربع الذهبي

دبي – د ب أ: أنهت الدنماركية كارولين فوزنياكي مغامرة الأمريكية كاترين بيليس في بطولة دبي المفتوحة للتنس وأطاحت بها خارج البطولة بالفوز عليها 6/3 و6/2 في دور الثمانية.

وواصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا انطلاقتها الرائعة في الموسم الحالي، وحققت الفوز العاشر على التوالي في المباريات التي خاضتها هذا الموسم لتحجز مقعدها في المربع الذهبي بالفوز الثمين على الأمريكية لورين ديفيس 6/صفر و6/4، كما واصلت اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا مغامرتها في البطولة وتأهلت للمربع الذهبي بالتغلب على الصينية كيانغ وانغ 6/4 و7/5 أيضا في مباراة أخرى بدور الثمانية. ورغم البداية القوية التي قدمتها بيليس (17 عاما) المصنفة 70 عالميا في بداية المباراة، استغلت فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا فارق الخبرة وتغلبت على منافستها الناشئة لتحجز فوزنياكي مقعدها في المربع الذهبي. وتلتقي فوزنياكي المصنفة العاشرة للبطولة والمصنفة الخامسة عشرة عالميا في المربع الذهبي غدا مع اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا المصنفة 35 عالميا. واستغرقت سفيتولينا المصنفة السابعة للبطولة 64 دقيقة فقط لتنهي حلم الأمريكية ديفيس في البطولة الحالية. وحققت سفيتولينا الفوز العاشر على التوالي لها منذ أن بدأت في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي رحلتها إلى التتويج بلقب البطولة التايوانية. وتلتقي سفيتولينا المصنفة الثالثة عشرة للبطولة في المربع الذهبي مع الفائزة من مباراة دور الثمانية بين الكرواتية أنا كونغو والألمانية أنجيليك كيربر المصنفة الأولى للبطولة. ورغم خروجها من البطولة، ستنال ديفيس مكافأة رائعة على مسيرتها الناجحة في البطولة وبلوغها دور الثمانية حيث ستتقدم إلى المراكز الـ40 الأولى بالتصنيف العالمي في النسخة الجديدة التي تصدر يوم الاثنين المقبل. وبدت الصدمة واضحة على ديفيس من المستوى الرائع للأوكرانية سفيتولينا التي لم تستغرق سوى 20 دقيقة لحسم المجموعة الأولى في المباراة. وواصلت اللاتفية سيفاستوفا تقدمها في البطولة ونجحت في الاختبار الصيني للمباراة الثانية على التوالي حيث أنهت مغامرة وانج في البطولة بالتغلب عليها ليوم في مباراة استغرقت 81 دقيقة. وكانت سيفاستوفا تأهلت لدور الثمانية أيضا على حساب الصينية الأخرى شواي بينغ. وبغض النظر عن نتيجتها في المربع الذهبي للبطولة، ينتظر أن تتقدم سيفاستوفا إلى أفضل ترتيب لها في التصنيف العالمي للمحترفات. ورغم الإصرار الذي أظهرته الصينية وانغ في المباراة، تحلت سيفاستوفا بالروح القتالية وحسمت اللقاء لصالحها.