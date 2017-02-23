﻿الدراج الأمريكي أرمسترونغ يرفض تعويض فريقه السابق!

اوستن (الولايات المتحدة) – د ب أ: رفض الدراج الأمريكي السابق لانس ارمسترونغ الاتهامات الموجهة ضده من شركة «يو إس بوستال» في إطار القضية، التي تطالبه فيها هذه الشركة بتعويض تبلغ قيمته 100 مليون دولار تقريبا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشركة استفادت أيضا من نجاحاته الوهمية.

وقال ارمسترونغ في تدوين صوتي «بودكاست»: «نعتقد أن يو إس بوستال استفادت بشكل كبير، الكثيرون منكم يعتقدون أنه يجب أن أعاقب بشدة، أتفهم هذا الأمر، لكن في هذه القضية أعتقد أننا أصحاب الحق». وعوقب ارمسترونغ، الفائز بسبعة ألقاب في سباق «تور دو فرانس» في الفترة بين عامي 1999 و2005، بالإيقاف مدى الحياة في 2012 من قبل الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات، الأمر، الذي دفع الاتحاد الدولي للدراجات إلى حرمانه من كل ألقابه. ورغم أنه لم يسقط في أي من اختبارات الكشف عن المنشطات، اعترف الدراج الأمريكي السابق في 2013 بأنه تناول بعض المواد المحظورة في جميع السباقات، التي فاز بألقابها.

ويواجه ارمسترونغ في الوقت الراهن شكوى مرفوعة ضده أمام المحاكم من شركة «يو إس بوستال»، وهي المؤسسة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن الخدمات البريدية، حيث طالبت في شكواها الحصول على 98 مليون و800 ألف دولار كتعويض من الدراج السابق، بعد أن مولت الفريق، الذي كان يحمل اسمها، وكان ارمسترونغ ركن الأساس فيه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2004. وأضاف ارمسترونغ، الذي استأنف ضد الشكوى المقدمة من الشركة الأمريكية: «نحن نعتقد أنهم لا يمكنهم العودة وتدمير كل الأشياء الجميلة، التي قمنا بها خلال تلك السنوات».