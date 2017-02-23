﻿فورمولا ـ 1 : فورس انديا يجبر سائقه الجديد أوكون على زيادة وزنه!

سيلفرستون (انكلترا) – رويترز: يشعر الفرنسي سيباستيان أوكون المنضم حديثا لفورس انديا المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بالامتلاء فعليا.

وبسبب اللوائح الجديدة كان على السائق البالغ عمره 20 عاما تناول الكثير من الطعام ليكون جاهزا لموسمه الأول الكامل في فورمولا-1، حيث سيواجه السائقون مهمة أكبر وأكثر صعوبة من ذي قبل في التعامل مع السيارات في الموسم الجديد. وأدى ذلك لتناول وجبات أكبر خلال الشتاء للسائق السابق لمانور، الذي زاد وزنه خمسة كيلوغرامات لكن للأسف بدون الاستمتاع بالطعام الشهي الذي تشتهر به بلاده. وقال أوكون خلال تقديم الفريق لسيارة موسم 2017: «معسكر التدريب كان صعبا للغاية وليس فقط التدريب بل الجزء المتعلق بالطعام. تناولت الكثير من الطعام. هذا ليس جيدا… كان علينا تناول الكثير من اللحم والبيض في الغذاء والكثير من الدجاج في العشاء.» وأضاف: «توقفت الآن. أنا سعيد للتوقف عن ذلك. كنت مجبرا على الأكل لأنك لن تستطيع اكتساب وزن إذا لم تفعل ذلك. كانت الأمور صعبة من كل النواحي لكنني حققت تقدما كبيرا.» وستكون السيارات الجديدة أكبر والإطارات أعرض مع تحسينات كبيرة في الشكل الخارجي ومن ثم ستكون السيطرة عليها أكثر صعوبة. وتفحص المكسيكي سيرجيو بيريز، زميل أوكون، السيارة بعد عرضها وقال: «إنها بحاجة لقوة بدنية.» وقال أوكون الذي أمضى معسكرا تدريبيا في جبال البرانس في فرنسا إن السيارة «تبدو قوية جدا وتحتاج لقوة الرجال.» وأضاف: «الناحية البدنية ستكون أهم كثيرا من الأعوام الماضية. كانت صعبة بالفعل في الأعوام الماضية لذا أتوقع أن الصعوبة ستكون مضاعفة.» وربما تكون اختبارات ما قبل الموسم والتي تنطلق في برشلونة يوم الاثنين المقبل الأكثر إنهاكا، خاصة لو عملت كل السيارات بكفاءة من اللحظة الأولى. وربما يؤدي ذلك إلى قيام كل السائقين الذي ابتعدوا عن السيارات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بأداء العديد من اللفات. وقال أوكون: «الاختبارات دائما هي الأصعب. لياقة القيادة تختلف تماما عن اللياقة البدنية. لذا سنشعر بذلك في اليوم التالي بالتأكيد.» وينطلق الموسم الجديد في استراليا في الفترة من 24 وحتى 26 مارس/ آذار.