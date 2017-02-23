﻿الدوري المصري: عرض الحضري حارس مرمى منتخب مصر للبيع بعد صفع زميله في وادي دجلة!

القاهرة – الأناضول: أعلن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة المصري، عرض حارس مرمى الفريق والمنتخب المصري عصام الحضري للبيع.

وفي تدوينة على «فيسبوك»، قال سامي: «عصام الحضري حارس مخضرم، متاح للبيع إلى الدوري الأمريكي ودوريات الدول الاسكندنافية». وأضاف: «الحضري البالغ 44 عاما بإمكانه اللعب لعامين آخرين». وأوضح: « لا أقصد الإساءة لعصام فهو صديقي حتى النهاية، لكنني أحاول مساعدته على الإستمرار لصالح منتخب مصر بصرف النظر عما حدث». وطرد أحمد حسام ميدو مدرب وادي دجلة، الحضري من معسكر الفريق استعدادا لمباراة الأهلي، بعدما فاجأ الحضري الجميع خلال المران ودخل في مشادة مع الحارس الشاب خالد وليد ثم صفعه على وجهه ليتدخل ميدو ويطالب الحضري بمغادرة المعسكر بعد تصرفه غير المفهوم .وقال سيد متولي المدير الإداري لوادي دجلة: «طرد الجهاز الفني الحضري من المعسكر وقرر تغريمه 300 ألف جنيه (19 ألف دولار)، واستبعاده من تشكيلة مباراة الأهلي، لصفعه حارس الفريق الثالث خالد وليد على وجهه خلال مران الفريق المسائي». وأضاف أن «الغرامة جاءت تبعا للائحة الداخلية بالنادي، كما تم توقيع غرامة مالية على الحارس الثالث بقيمة 50 ألف جنيه». وختم بالقول: «استبعاد الحضري من مباراة الأهلي فقط، وليس إيقاف لأجل غير مسمى، وأن الحارس سينتظم في التدريبات اعتبارا من يوم السبت». ويعد الحضري (44 عاما) من أهم وأبرز حراس المرمى في إفريقيا ومصر، ويلعب مع منتخب بلاده منذ 1997، وكان له دور بارز في وصول الفراعنة للمباراة النهائية واحتلال وصافة أمم إفريقيا الأخير بالغابون. كما حصل مع المنتخب على أربع بطولات لأمم لإفريقيا أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

ولعب الحضري للعديد من الأندية المصرية، وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي ودمياط ووادي دجلة، كما لعب للمريخ السوداني، وسيون السويسري.