﻿الدوري الألماني: هامبورغ يحاول النيل من البايرن ولو لمرة نادرة!

برلين – رويترز: فاز بايرن ميونيخ بطل المانيا على هامبورغ أكثر من أي فريق آخر في الدوري الالماني وسجل 232 هدفا في مرماه، وهو رقم قياسي على مدار أكثر من نصف قرن من المواجهات في الدوري.

لكن عندما يلتقيان السبت، سيحاول الفريق القادم من شمال البلاد، والذي سبق له الفوز بكأس أوروبا، لكنه كافح الهبوط خلال السنوات القليلة الماضية، الظهور بشكل أفضل منتشيا بخوض ثلاث مباريات متتالية بدون هزيمة. وقال ماركوس جيسدول مدرب هامبورغ الذي غادر فريقه مراكز القاع لأول مرة منذ شهور: «إذا كان السؤال هو هل ستحاولون الخروج بأقل الاضرار من ميونيخ أو ستلعبون بقوة فان الاجابة اننا سنفعل.» وتابع: «التقليل من خطورة البايرن بسبب مستواه الاخير والمغامرة أمامه سيكون خطأ فاحا. البايرن فريق كبير يملك امكانات كبيرة لكننا سنتحلى بالشجاعة.» وهامبورغ الوحيد الذي لم يلعب أبدا في الدرجة الثانية منذ تأسيس الدرجة الاولى في 1963، لكنه احتاج الى الحظ للبقاء بين الكبار في 2014 و2015. وتحسن مستواه مؤخرا ليحتل المركز 15 مبتعدا بنقطة عن منطقة الهبوط. وسيفتقد جيسدول بدون شك جهود قلب الدفاع المصاب كيرياكوس بابادوبلوس الذي اضفى الكثير من الاستقرار على خط الظهر منذ وصوله في يناير/ كانون الثاني. وقال جيسدول: «لن يستطيع اللعب السبت.» ويتفوق العملاق البافاري بخمس نقاط عن أقرب مطارديه على الصدارة عقب تعادله 1-1 مع مضيفه هيرتا برلين الاسبوع الماضي. ورغم انتصاره الكبير 5-1 على أرسنال في دوري الابطال قبل أيام من مواجهة هيرتا لم يظهر بطل المانيا بشكل مماثل في المسابقة المحلية هذا الموسم. وعاد المدافع جيروم بواتنغ والجناح فرانك ريبيري الى التدريبات بعد اصابة ليحصل المدرب كارلو انشيلوتي على دفعة معنوية، حيث يسعى فريقه لتحقيق الثلاثية، بينها الفوز بالدوري لخامس مرة على التوالي. ويتوقع ظهور الثنائي في التشكيلة السبت. وقال الحارس مانويل نوير: «بدأنا نلعب جيدا بشكل تدريجي ونبقى بدون هزيمة هذا العام ونسعى لمواصلة مشوارنا.» وسيحل بروسيا دورتموند الذي ينافس أيضا في دوري الأبطال ويحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ضيفا على فرايبورغ، بينما يستضيف لايبزيغ الذي يحتل المركز الثاني منافسه كولونيا الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات.