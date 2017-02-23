﻿الدوري الاسباني: خسارة مفاجئة لريال مدريد أمام بلنسية المتعثر

مدريد – رويترز: خسر ريال مدريد بشكل مفاجئ 2-1 أمام بلنسية المتعثر ليهدر فرصة لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الاسباني ويتجرع الهزيمة الثانية في المسابقة هذا الموسم.

وافتتح سيموني زازا، الذي قضى فترة إعارة غير سعيدة مع وستهام في وقت سابق هذا الموسم، التسجيل لبلنسية بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة رائعة. وبعدها أصاب فابيان أوريانا فريق المدرب زين الدين زيدان بصدمة أخرى عندما ضاعف التقدم في الدقيقة التاسعة. وأعاد كريستيانو رونالدو الريال إلى المنافسة بتقليص الفارق من ضربة رأس متقنة قبل نهاية الشوط الأول، لكن الفريق الزائر عجز عن إضافة مزيد من الأهداف بعد الاستراحة. ويبقى ريال في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة وثلاث نقاط عن اشبيلية الثالث وتتبقى لفريق زيدان مباراة مؤجلة. وقال زيدان: «الحقيقة أننا خسرنا المباراة في أول عشر دقائق. بدأنا بشكل جيد وحصلنا على عدة فرص لكننا ارتكبنا خطأين ونجح المنافس في تسجيل هدفين. كانت لدينا 80 دقيقة لإنقاذ المباراة وحاولنا لكننا افتقرنا للعديد من الأشياء الليلة.» وتابع: «كانت لدينا فرصة الحصول على نقاط لكننا لم نستطع فعل ذلك. أتمنى ألا يكون لذلك أي تأثير نفسي علينا. نحن بحاجة للتركيز أكثر في المباريات المقبلة لأننا إذا لم نركز فسنعاقب. في تلك العشر دقائق لم نكن على استعداد أو في حالة جيدة.» وكان من المفترض أن تلعب المباراة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنها تأجلت بسبب مشاركة الريال في كأس العالم للأندية. ويمر بلنسية بموسم سيئ على مستوى النتائج لكنه استهل اللقاء بقوة وتقدم عبر زازا، المنضم إلى صفوفه الشهر الماضي على سبيل الإعارة من يوفنتوس، ليحرز هدفه الثاني على التوالي بعدما هز شباك أتلتيك بلباو في الفوز 2-صفر الأحد الماضي. ولم يستفق الريال من الصدمة حتى استقبل هدفا ثانيا بعدما مرر زازا إلى لويس ناني لينقل الكرة إلى أوريانا الذي سدد بين ساقي الحارس كيلور نافاس ليعزز تفوق أصحاب الضيافة. وكاد منير الحدادي يسجل هدفا ثالثا لكن مارسيلو تصدى لتسديدته ثم ساهم الظهير البرازيلي في هدف ريال بتمريرة عرضية حولها رونالدو برأسه إلى شباك الحارس دييغو ألفيس. ونزل غاريث بيل بديلا في الشوط الثاني لتعزيز هجوم الريال بدون جدوى بينما طالب بلنسية بركلة جزاء لصالح منير لم يحتسبها الحكم.