﻿الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يتخطى ايتيان لكنه يتعرض لاصابتين مؤثرتين

باريس – رويترز: تقدم مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي رغم طرد إيريك بايلي بعدما سجل هنريخ مختاريان هدفا في الشوط الأول في مرمى سانت ايتيان ليفوز 4-صفر في النتيجة الاجمالية.

وكان الجانب السلبي الوحيد للفوز السهل الذي حققه يونايتد اصابة مختاريان ولاعب الوسط مايكل كاريك اللذين قد يغيبان عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية الأحد المقبل. وسينضم إلى يونايتد في الدور المقبل شالكه، الذي تقدم بفضل تعادله 1-1 في لقاء الإياب أمام باوك، مستفيدا من فوزه ذهابا 3-صفر، وكراسنودار الذي تفوق على فناربخشه. وتعادل كراسنودار بهدف لمثله ليتقدم في البطولة مستفيدا من فوزه ذهابا 1-صفر. ودفع جوزيه مورينيو مدرب يونايتد بتشكيلة قوية تضمنت زلاتان ابراهيموفيتش الذي سجل ثلاثية من الأهداف الأسبوع الماضي، ولم يحتج فريقه وقتا طويلا لحسم المواجهة. وسنحت أمام خوان ماتا مساحة واسعة في الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية منخفضة مثالية داخل المنطقة ليضعها مختاريان داخل الشباك. وكان ايتيان في حاجة لخمسة أهداف، وبدا أنه ليس مستعدا لهذه المهمة حتى بعدما طرد بايلي بعد حصوله على انذارين في غضون ثلاث دقائق. وخرج مختاريان من الملعب بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما تعرض كاريك لاصابة في ربلة الساق، ما يعني أنهما قد يغيبان على الأرجح عن مواجهة ساوثهامبتون في نهائي كأس الرابطة الأحد المقبل في استاد ويمبلي. ورغم ذلك يعتقد مورينيو أنه كان على صواب بعدم اراحة عدد كبير من الأساسيين قبل مواجهة ساوثهامبتون، وقال: «يمكنك التعرض لاصابة أثناء خروجك من المنزل أو عندما تكون في الحديقة، لا تعرف السبب مطلقا. دائما ما تكون معرضا للاصابة.» وقال: «إذا غاب أحد، فهذا يعني فرصة للاعب آخر رغم أن غيابهما عن النهائي يضعنا في وضع صعب.»

وكان شالكه وضع قدما في الدور المقبل بعد فوزه 3-صفر في الذهاب، وعزز أفضليته في الدقيقة 23 بهدف أليساندرو شوبف الذي هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي. وبعدها بدقيقتين أدرك باوك التعادل بهدف ماتيا ناستاسيتش عن طريق الخطأ في مرماه وانتهت المباراة بهذه النتيجة ليتقدم شالكه. وبعدما فاز ذهابا 1-صفر عزز كراسنودار تفوقه في لقاء الإياب بهدف فيدور سمولوف في أول تسديدة للفريق الضيف على مرمى فناربخشه في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك البرازيلي سوزا التعادل.