﻿يوفنتوس يستغل النقص العددي في بورتو ويقترب من دور الثمانية

بورتو (البرتغال) – د ب أ: استغل يوفنتوس الإيطالي تفوقه العددي وانتزع فوزا غاليا 2/صفر على مضيفه بورتو البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، ليضع يوفنتوس أكثر من قدم في دور الثمانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، كما شهد هذا الشوط طرد أليكس تيليس مدافع بورتو في الدقيقة 27 لنيله الإنذار الثاني في المباراة للخشونة مع شتيفان ليشتشتاينر، علما أنه نال الإنذار الأول قبلها بدقيقتين فقط للخشونة مع خوان كوادرادو. ورغم طرد تيليس في وسط الشوط الأول، حافظ بورتو على نظافة شباكه في الشوط الأول. لكن يوفنتوس أبى أن يخرج من اللقاء بدون هز الشباك حيث حسم المباراة بهدفين نظيفين سجلهما ماركو بياكا وداني ألفيش في الدقيقتين 72 و74 .ويتطلع يوفنتوس إلى استعادة اللقب الأوروبي الغائب عنه منذ 1996، كما تأمل جماهير الفريق في أن يحصد الثلاثية (دوري وكأس إيطاليا ودوري الأبطال) في الموسم الحالي، حيث يتربع على قمة الدوري الإيطالي بفارق جيد من النقاط عن أقرب منافسيه كما يلتقي نابولي في المربع الذهبي لكأس إيطاليا، كما اقترب خطوة هائلة من دور الثمانية لدوري الأبطال. وشهدت المباراة مواجهة من نوع خاص بين حارسي المرمى العملاقين إيكر كاسياس وجانلويجي بوفون والتي أسفرت عن تفوق بوفون. ومثلت المباراة مواجهة مثيرة بين عملاقين تنافسا لسنوات طويلة على صدارة أفضل حراس المرمى في العالم، وما زال لكل منهما بصمته في الملاعب حتى الآن. وبعد سنوات طويلة من السطوع والتألق في ريال مدريد ومواجهاته العديدة مع الفرق الإيطالية ومع بوفون، انتقل كاسياس إلى بورتو البرتغالي، لكن هذا لم يحرمه من مواجهة جديدة مع بوفون هي الـ17 في تاريخ المواجهات بين الحارسين العملاقين. ويبلغ إجمالي عدد مباريات كاسياس وبوفون في دوري الأبطال أكثر من 250 مباراة، لكن كاسياس يمتلك الأفضلية برصيد 163 مباراة مقابل 102 مباراة لبوفون. وقد يكون الموسم الحالي الفرصة الأخيرة لبوفون (39 عاما) قائد يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لإحراز دوري الأبطال الذي طالما سعى للفوز به لكنه لم يوفق من قبل، فيما فاز كاسياس باللقب ثلاث مرات مع الريال، لكنه لا يزال مفعما بالطموح لإحراز لقب جديد في هذه البطولة.