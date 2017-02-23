﻿ مسابقة في ألمانيا لاختيار… أجمل بقرة

بريمن ـ د ب أ: يعتزم مربو الأبقار في ولايتي سكسونيا وسكسونيا السفلى اختيار أجمل بقرة من سلالة أبقار هولشتاين الحلابة، التي اشتهرت بها ألمانيا وذلك خلال «عرض الأفضل» الذي يجرى للمرة الرابعة والأربعين في مدينة فيردن في ولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا. وستتغيب البقرة «ليدي جاجا» حاملة اللقب عن هذه «المنافسة» لأنها ولدت عجلاً لتوها ولا تستطيع المشاركة. وسيتم تتويج أجمل بقرة حلابة من خلال عدة جولات. وتتنافس نحو 200 بقرة حلابة على اللقب وسيتم تقسيمها لـ 18 مجموعة، وفقاً للسن، ومن المتوقع أن تجرى الجولة الأخيرة بين أربع بقرات. ويسبق انتخاب أجمل بقرة مزاد للأبقار.

وعادة ما يصل سعر البقرة في هذا المزاد إلى 3000 يورو.