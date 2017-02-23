﻿القبض على طبيب أيطالي في حوزته 50 كيلوغراماً من المخدرات

روما ـ د ب أ: ألقت الشرطة القبض على طبيب إيطالي في نابولي، الخميس، أثناء قيادته وفي حوزته 50 كيلوغراماً من المخدرات في صندوق سيارته.

وأفادت الشرطة في بيان لها بأن المخدرات «عالية الجودة» كانت عبارة عن 30 كيلوغراماً من مخدر الماريجوانا و20 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي مليون يورو (أكثر من مليون دولار بقليل).

وقالت الشرطة إنها اشتبهت في الطبيب البالغ من العمر 51 عاماً، بعدما أوقفته في شوارع نابولي لإجراء فحص روتيني، لأنه كان يتصرف بعصبية وبسبب «الرائحة القوية» التي كانت تنبعث من صندوق سيارته.

ومن المقرر أن يتم إتهام الطبيب، الذي وصفته الشرطة بأنه «فوق مستوى الشبهات» بحيازة المخدرات والاتجار فيها.