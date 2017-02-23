﻿العاصفة «دوريس» تهب على بريطانيا وتسفر عن مقتل إمرأة وفوضى في النقل

لندن ـ أ ف ب: أدت العاصفة «دوريس» التي هبّت أمس الخميس على المملكة المتحدة الى مقتل امرأة في وسط البلاد، وإلى إضطراب في حركة النقل الجوي والقطارات إضافة الى غلق ميناء ليفربول. ولقيت امراة مصرعها صباح الخميس في فولفيرهمبتن قرب برمنغهام وسط الشارع حين سقط حطام على رأسها، حسب أجهزة الإنقاذ في وست ميدلاندز.

وهبّت العاصفة «دوريس» التي ترافقها أمطار ورياح عاتية تبلغ سرعتها حتى 150 كيلومتراً في الساعة في العديد من مناطق شمال المملكة وجنوبها إضافة الى لندن.

وصباح الخميس سجلت رياح بلغت سرعتها 151 كيلومتراً في الساعة في شمال ويلز، حسب الشرطة.

كما أثّرت العاصفة على خطوط النقل الحديدي في ضواحي لندن خصوصا ما أدى الى إلغاء أو اضطراب العديد من الرحلات.

وفي منتصف النهار علقت كل الرحلات بالقطار المنطلقة من محطة اوستن في لندن خصوصا في اتجاه شمال البلاد (مانشستر وليفربول وغلاسكو) حسب ادارة المحطة.

وأعلن مطار هيثرو وهو الأكبر في البلاد ان «حوالى عشرة في المئة» من الرحلات «ستلغى».