﻿إنقاذ أربعة أشخاص تاهوافي المحيط الهادئ قرابة الشهر

ماجورو (مارشال) ـ أ ف ب: عثر قائد مروحية صدفة في مياه المحيط الهادئ على زورقين أحدهما تائه منذ 28 يوماً على ما ذكرت صحيفة «مارشال أيلاندز جورنال».

وكان الطيار يرصد أسراباً من سمك التونة لحساب سفينة صيد قبالة شواطئ جزر مارشال عندما وقع صدفة على المركبين الأسبوع الماضي الأمر الذي سمح بإنقاذ ثلاثة صيادين ومراهق.

وذكرت الصحيفة ان المركبين كانا على مسافة 650 كيلومتراً من شواطئ كيريباتي التي أبحرا منها بشكل منفصل.

والمركب الذي كان فيه ثلاثة صيادين يجنح منذ 28 يوماً، أما الآخر الذي كان فيه مراهق في الرابعة عشرة فهو تائه منذ 11 يوما.

ونقل الاربعة الى سفينة الصيد «كيولا 888» التي أنزلتهم في عطلة نهاية الاسبوع الماضي في ماجورو عاصمة جزر مارشال.

وقال قبطان السفينة يوان تساي شين ان المراهق لم يكن قد أكل منذ 11 يوماً في حين كان الصيادون الثلاثة يأكلون السمك.