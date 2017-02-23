﻿كرنفال ريو «يحتشم» هذه السنة

ريو دي جانيرو ـ أ ف ب: صدم المشاهدون عندما عرضت المحطة التلفزيونية الرئيسية في البرازيل الراقصة التي ستشكل رمزاً لها خلال كرنفال ريو دي جانيرو المقبل…فهي كانت ترتدي ملابس.

فراقصة محطة «غلوبو» المعروفة باسم «غلوبيليزا» وهي كلمة تجمع بين كلمتي «غلوبو» و»جمال» باللغة البرتغالية، عادة ما تكون شابة جميلة وسوداء تتقن رقص السامبا وتحرك ردفيها في شريط قصير يعرض كفاصل بين برامج الكرنفال. ومنذ ظهورها الأول العام 1991، رقصت «غلوباليزا» عارية منتعلة كعباً عالياً مع بعض الطلاء اللماع لسد العروات.

وتصدرت الراقصة أريكا مورا التي اختيرت هذه السنة أخبار البلاد لأنها ظهرت عند تقديمها الشهر الماضي بلباس فولكلوري يصل طوله الى مستوى الكاحل.

ومن بين العناوين التي تصدرت الصحف «للمرة الأولى ترتدي غلوبيليزا ملابس» و «من ألبس غلوباليزا؟».

إلا ان طلة «غلوبيليزا» الجديدة ليست سوى مؤشر واحد الى تغير الذهنية في البرازيل مع اقتراب موعد الحفلة الكبيرة اليوم الجمعة التي تسبق إنطلاق الكرنفال.

ويبدو ان رئيس بلدية ريو الجديد مارسيلو كريفيلا وهو قس انجيلي انتخب العام الماضي، قد يغيب عن الكرنفال.

وسيكون في حال تأكد ذلك، أول رئيس بلدية يغيب عن الكرنفال.

لكن رئيس البلدية السابق سيزار مايا لا يستسيغ هذا الأمر. ويقول معلقاً: «أفهم أنه لا يحب رقص السامبا أو ما شابه بسبب ديانته إلا أن حضوره الزامي».

إلا أن وصول قس الى رئاسة البلدية لا يكفي وحده لتفسير الميل الى تخفيف العري خلال الكرنفال.

فراقصة «غلوبيليزا» تتعرض منذ البداية لانتقادات من قبل ناشطين لأنها تمثل في نظرهم نموذجاً عن الأفكار المقولبة في حق المرأة السوداء «الشهوانية».

وفي العام 2014، اعتبر أشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي ان الراقصة المختارة من قبل محطة غلوبو «داكنة جدا» فعمدت المحطة في نهاية المطاف الى ابدالها بأريكا مورا صاحبة البشرة الفاتحة نسبياً ما أثار موجة اعتراضات جديدة.