﻿إكتشاف سبعة كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم قزم

باريس ـ أ ف ب: أعلن فريق دولي من علماء الفضاء أنهم اكتشفوا سبعة كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم قزم، من بينها ثلاثة يمكن أن تضم محيطات مياه سائلة، ويمكن بالتالي ان توجد فيها حياة.

وجاء هذا الاعلان في دراسة نشرتها مجلة «نيتشر» وأكدها علماء فضاء في مؤتمر صحافي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عقد للإعلان عن «اكتشاف مهم» خارج المجموعة الشمسية. ومع ان كواكب عدة سبق ان صنفت على انها قد تكون مناسبة للحياة، لكونها تقع على مسافة متوسطة من شمسها تجعل حرارة سطحها معتدلة، بحيث يمكن وجود المياه السائلة هناك، إلا انها المرة الأولى التي يرصد فيها هذا العدد من الكواكب على مسافة تعد قريبة بما يسمح للعلماء بالتعمق في دراستها للتوصل الى ما ان كانت فعلاً تضم شكلاً من أشكال الحياة. وقال اموري تريو أحد معدي الدراسة: «اصبح لدينا الآن هدف جيد لتركيز دراستنا عليه، بحثاً عن حياة محتملة على كواكب خارج المجموعة الشمسية». وأضاف: «الحرارة على هذه الكواكب مشابهة لحرارة الأرض، وهي تدور حول شمس صغيرة باردة تقع في مجرتنا درب التبانة».