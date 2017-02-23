﻿800 غرام فاكهة وخضروات يومياً تحارب أمراض القلب والسرطان

لندن ـ الأناضول: أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن تناول 800 غرام من الفاكهة والخضار يومياً، أي ما يعادل 10 مرات فى اليوم، يخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية والسرطان.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن البريطانية، ونشروا نتائجها الخميس، في المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راجع فريق البحث نتائج 95 دراسة سابقة تناولت العادات الغذائية لأكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم، وعلاقتها بالوقاية من الأمراض.

وأثبتت النتائج أن تناول 200 غرام من الخضار والفاكهة يوميا مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16٪ والسكتة الدماغية بنسبة 18٪ والسرطان بنسبة 4٪ إضافة لتراجع مخاطر الموت المبكر إجمالا بنسبة 15٪. ووجد فريق البحث أيضاً أنه في حالة تناول 800 غرام من الفاكهة والخضار يوميا، أي ما يعادل 10 مرات، تنخفض مخاطر أمراض القلب بنسبة 24٪ والجلطة الدماغية بنسبة 33٪ والسرطان بنسبة 13٪ والوفيات المبكرة بنسبة 31٪.

وتقدر الدراسة حجم المرة الواحدة المطلوبة من الفواكه والخضروات بنحو 80 غراماً، وهو ما يعادل موزة صغيرة أو ثمرة كمثرى أو 3 ملاعق صغيرة من البازلاء أو السبانخ.

واعتبر الباحثون، أن هذا النظام الغذائي كفيل بالحيلولة دون وفاة نحو 7.8 مليون شخص سنوياً في سن مبكرة حول العالم.

وللوقاية من أمراض القلب والجلطة الدماغية والسرطان، ينصح الباحثون بتناول التفاح والكمثرى والحمضيات والسلطات والخضراوات الورقية مثل السبانخ والهندباء، وأيضا الملفوف والقرنبــــــيط والبروكلي والفاصوليا الخضراء، والخضراوات الصفراء والبرتقالية مــــثل الفلـــــفل والجزر. وكانت دراسات سابقة، كشفت أن النظم الغذائي الغني بالفواكه والخضروات، يقلل فرص إصابة الأشخاص بمرض السكري من النوع الثاني، وتقلل إصابة الأطفال بأمراض الربو، ويحسن الحالة المزاجية.