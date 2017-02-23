﻿ جامعة هارفرد تختار ريهانا شخصية العام في المجال الإنساني

نيويورك ـ ا ف ب: كرّمت جامعة هارفرد الأمريكية العريقة النجمة ريهانا المعروفة بأغانيها الناجحة وملابسها الجريئة، باختيارها شخصية العام في المجال الإنساني.

وستتسلم المغنية البالغة 29 عاماً وأصلها من باربادوس جائزتها شخصياً في حرم الجامعة في 28 شباط/فبراير.

وقال مدير مؤسسة هارفرد س. آلن كاونتر: «بفضل عملها الخيري شيدت مركزاً لعلم الأورام وللطب النووي متطوراً جداً لتشخيص أمراض السرطان ومعالجتها في مستشفى كوين اليزابيث في بريدجتاون في باربادوس».

ووضعت المغنية كذلك برنامجاً يهدف الى تغطية القسط الجامعي لطلاب من منطقة الكاريبي يأتون الى الولايات المتحدة للدراسة. وهي تدعم كذلك الجهود الهادفة الى تحسين وصول الفتيات الى العلم في الدول النامية.

وتضم قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون والشابة الباكستانية ملالا يوسف زاي الفائزة بجائزة نوبل للسلام والمغني ليونيل ريتشي.